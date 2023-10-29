Почти два десятка домов и машин: власти заявили о разрушениях в Ростове после ПВО

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила, как утверждают власти, беспилотник. Его осколки упали в Первомайском районе города.
Погибших и пострадавших удалось избежать. Однако осколки в результате инцидента упали на 18 частных домов и одну машину.
Сейчас власти и экстренные службы занимаются устранением последствий происшествия.
Ранее ростовчане публиковали в социальных сетях фото обнаруженных обломков. На них можно заметить военные обозначения на кириллице.