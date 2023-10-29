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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 15:25

18 домов и одна машина пострадали в Ростове в результате работы ПВО

Почти два десятка домов и машин: власти заявили о разрушениях в Ростове после ПВО

29 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI
18 домов и одна машина пострадали в Ростове в результате работы ПВО

Глава администрации Ростова: авто и 6 домов повреждены обломками сбитого дрона

18 домов и одна машина пострадали в Ростове в результате работы ПВО, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Сюжет
СВО

Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила, как утверждают власти, беспилотник. Его осколки упали в Первомайском районе города.

Погибших и пострадавших удалось избежать. Однако осколки в результате инцидента упали на 18 частных домов и одну машину.

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Сейчас власти и экстренные службы занимаются устранением последствий происшествия.

Ранее ростовчане публиковали в социальных сетях фото обнаруженных обломков. На них можно заметить военные обозначения на кириллице.

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