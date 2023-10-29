«Последствия оцениваются»: губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В 11.25 в Ростове сегодня сработала система ПВО. Она сбила в небе над городом воздушную цель. Что именно поразила ПВО, власти уточнять не стали.
Изначально губернатор Василий Голубев заверял, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Однако позже он уточнил, что сбитые ПВО обломки упали в Первомайском районе Ростова и разрушили имущество местных жителей. Степень разрушений только предстоит оценить.
Что касается пострадавших, то сведений о них до сих пор не поступало, однако власти будут уточнять эту информацию.
Также губернатор Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие после работы ПВО в Ростове.