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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

«Последствия оцениваются»: Губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове

«Последствия оцениваются»: губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове

29 октября 2023, 09:49
Фото: Видео Rostov Roads / mil.ru
«Последствия оцениваются»: Губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове

Губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове 29 октября

В результате работы системы ПВО разрушения зафиксированы в Первомайском районе Ростова, заявил губернатор Василий Голубев.

В 11.25 в Ростове сегодня сработала система ПВО. Она сбила в небе над городом воздушную цель. Что именно поразила ПВО, власти уточнять не стали.

Изначально губернатор Василий Голубев заверял, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Однако позже он уточнил, что сбитые ПВО обломки упали в Первомайском районе Ростова и разрушили имущество местных жителей. Степень разрушений только предстоит оценить.

Обломки сбитого ПВО объекта в Ростове упали во двор жилого дома
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«Последствия оцениваются»: Губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове
Видео: mil.ru

Что касается пострадавших, то сведений о них до сих пор не поступало, однако власти будут уточнять эту информацию.

Также губернатор Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие после работы ПВО в Ростове.

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