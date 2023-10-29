«Последствия оцениваются»: губернатор заявил о разрушениях после работы ПВО в Ростове

Изначально губернатор Василий Голубев заверял, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Однако позже он уточнил, что сбитые ПВО обломки упали в Первомайском районе Ростова и разрушили имущество местных жителей. Степень разрушений только предстоит оценить.