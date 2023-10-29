Появилось полное видео массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 21:04
Updated Сегодня, 21:04
Напомним, что 29 октября после антисемитских сообщений в социальных сетях и мессенджерах о прибытии рейса с пассажирами из Тель-Авива, разгневанная толпа жителей Махачкалы направилась в аэропорт. Там протестующие прорвались через оцепление, захватили здание воздушной гавани, вышли на взлетно-посадочную полосу, окружили самолет под выкрики «Аллах Акбар!»
Освободить аэропорт от толпы протестующих удалось, по данным Росавиации с 22.00.
Между тем, ведомство приняло решение о закрытии воздушной гавани Уйташ на прием рейсов до 02.59 мск 6 ноября. Сейчас все рейсы перенаправляются в аэропорты других городов — Минеральных Вод и Владикавказа.
Ранее ростовчане высказались о беспорядков в аэропорту Махачкалы. Многие оказались шокированы происходящим.