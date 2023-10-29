Появилось полное видео массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале

Напомним, что 29 октября после антисемитских сообщений в социальных сетях и мессенджерах о прибытии рейса с пассажирами из Тель-Авива, разгневанная толпа жителей Махачкалы направилась в аэропорт. Там протестующие прорвались через оцепление, захватили здание воздушной гавани, вышли на взлетно-посадочную полосу, окружили самолет под выкрики «Аллах Акбар!»