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Published Сегодня, 20:28

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Updated Сегодня, 21:04

Появилось полное видео массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале

Появилось полное видео массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале

29 октября 2023, 20:28
Фото: 1MI
Появилось полное видео массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале
В Махачкале из-за массовых беспорядков был закрыт аэропорт Уйташ, вся хронология событий в Дагестане в видео, смонтированном RostovGazeta.

Напомним, что 29 октября после антисемитских сообщений в социальных сетях и мессенджерах о прибытии рейса с пассажирами из Тель-Авива, разгневанная толпа жителей Махачкалы направилась в аэропорт. Там протестующие прорвались через оцепление, захватили здание воздушной гавани, вышли на взлетно-посадочную полосу, окружили самолет под выкрики «Аллах Акбар!»

Беспорядки происходят в Махачкале из-за слухов о прилете беженцев из Тель-Авива
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Освободить аэропорт от толпы протестующих удалось, по данным Росавиации с 22.00.

Между тем, ведомство приняло решение о закрытии воздушной гавани Уйташ на прием рейсов до 02.59 мск 6 ноября. Сейчас все рейсы перенаправляются в аэропорты других городов — Минеральных Вод и Владикавказа.

Ранее ростовчане высказались о беспорядков в аэропорту Махачкалы. Многие оказались шокированы происходящим.

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