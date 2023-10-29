rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Пробка в несколько километров сковала трассу М-4 "Дон" в Ростовской области

Пробка в четыре километра сковала трассу М-4 в районе Ростовской области

29 октября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Пробка в несколько километров сковала трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Пробка в несколько километров сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка в несколько километров образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, неподалеку от Шахт. Затор протянулся от Горного до Интернационального. При этом о ДТП или дорожных работах на участке не сообщается.

«Притормаживают»: Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе
Узнать подробнее

В ГИБДД о происшествиях на трассе также не сообщали. Информация уточняется.

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее в Ростовской области сбили водителя, который вышел из авто, чтобы поставить аварийный знак.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожатьВ Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозомПять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Пробки в Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать
Сегодня, 13:58
Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября
Сегодня, 13:05
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
Сегодня, 13:50
«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Сегодня, 11:07
В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты
Сегодня, 11:23
Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом
Сегодня, 09:07