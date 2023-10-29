Пробка в четыре километра сковала трассу М-4 в районе Ростовской области

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Пробка в несколько километров образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, неподалеку от Шахт. Затор протянулся от Горного до Интернационального. При этом о ДТП или дорожных работах на участке не сообщается.
В ГИБДД о происшествиях на трассе также не сообщали. Информация уточняется.
Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут и альтернативные пути движения, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее в Ростовской области сбили водителя, который вышел из авто, чтобы поставить аварийный знак.