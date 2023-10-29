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Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября из-за массовых беспорядков

Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября из-за массовых беспорядков

29 октября 2023, 20:52
Фото: wikimedia.org
Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября из-за массовых беспорядков
Аэропорт в Махачкале закрыт до 6 ноября по решению Росавиации из-за массовых беспорядков, сообщили в ведомстве журналистам.

Росавиация временно закрыла аэропорт в Махачкале для приема самолетов до 02.59 мск 6 ноября из-за беспорядков с 29 октября. Сейчас все прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорты Минеральных Вод и Владикавказа. Рейсы из аэропорта Махачкалы на Москву и Сургут отложили на неопределенное время.

Также Росавиация уточнила, что к 22.00 мск силовые структуры освободили территорию аэродрома от толпы протестующих.

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Напомним, что массовые беспорядки начались веером 29 октября в Махачкале. Ранее в мессенджерах, каналах и социальны сетях региона завирусилась информация о прилете самолета из Тель-Авива с израильскими беженцами. Антисемитски настроенные местные жители направились к аэропорту, прорвали оцепление и вышли на взлетно-посадочную полосу.

Ранее RostovGazeta опубликовала полное видео хронологии событий в аэропорту в Махачкале.

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