Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября из-за массовых беспорядков

Росавиация временно закрыла аэропорт в Махачкале для приема самолетов до 02.59 мск 6 ноября из-за беспорядков с 29 октября. Сейчас все прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорты Минеральных Вод и Владикавказа. Рейсы из аэропорта Махачкалы на Москву и Сургут отложили на неопределенное время.