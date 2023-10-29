rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

На кириллице: Ростовчане публикуют фото сбитых ПВО обломков с военной маркировкой

С маркировкой на кириллице: ростовчане публикуют фото обломков объекта, сбитого ПВО

29 октября 2023, 09:35
Фото: Mil.ru
На кириллице: Ростовчане публикуют фото сбитых ПВО обломков с военной маркировкой

Ростовчане публикуют фото обломков с военной маркировкой на кириллице

В Ростове система ПВО сбила некую «воздушную цель», обломки неизвестного объекта находят в городе местные жители.

В 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила в небе над городом «воздушную цель». Власти не стали уточнять, что именно сбила ПВО, добавив лишь, что жертв в результате инцидента нет, однако есть разрушения имущества граждан.

«Что-то сбили»: житель Ростова рассказал о мощном взрыве в небе
Узнать подробнее
На осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллицеНа осколках объекта, сбитого ПВО в Ростове, надписи на кириллице
Фото: rostovgazeta.ru

Тем временем ростовчане находят осколки и обломки сбитого над городом объекта. Части сбитой «воздушной цели» упали во дворы горожан и на крыши. На фото с обломками можно разглядеть военные обозначения на кириллице. Возможно, сбитым над Ростовом объектом оказалась ракета С-300. Однако официального подтверждения этой версии не поступало.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил горожан не паниковать из-за работы системы ПВО.

Читайте также:
Обломки сбитого ПВО объекта в Ростове упали во двор жилого дома«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октябряЗатряслись окна, завыли сигнализации: над Ростовом сработала система ПВО 29 октября
#Алина Заярная#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать
Сегодня, 13:58
Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября
Сегодня, 13:05
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
Сегодня, 13:50
«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Сегодня, 11:07
В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты
Сегодня, 11:23
Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом
Сегодня, 09:07