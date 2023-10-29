С маркировкой на кириллице: ростовчане публикуют фото обломков объекта, сбитого ПВО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила в небе над городом «воздушную цель». Власти не стали уточнять, что именно сбила ПВО, добавив лишь, что жертв в результате инцидента нет, однако есть разрушения имущества граждан.
Тем временем ростовчане находят осколки и обломки сбитого над городом объекта. Части сбитой «воздушной цели» упали во дворы горожан и на крыши. На фото с обломками можно разглядеть военные обозначения на кириллице. Возможно, сбитым над Ростовом объектом оказалась ракета С-300. Однако официального подтверждения этой версии не поступало.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил горожан не паниковать из-за работы системы ПВО.