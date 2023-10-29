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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Система ПВО сбила в небе над Ростовом беспилотник

Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября

29 октября 2023, 13:05
Фото: wikipedia.org
Система ПВО сбила в небе над Ростовом беспилотник
Система ПВО сбила в небе над Ростовом беспилотник, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Изначально власти заявили, что она уничтожила в небе «воздушную цель», однако, что именно сбила ПВО, уточнять не стали.

Сейчас глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что в небе над городом был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в Первомайском районе города.

Погибших и пострадавших удалось избежать. Однако урон нанесен 18 частным домам и одному авто.

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«Мы делаем все необходимое по устранению последствий инцидента», — уверяет Логвиненко.

Ранее ростовчане публиковали в социальных сетях фото обломков, упавших в городе сегодня. На них можно заметить военные маркировки на кириллице.

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