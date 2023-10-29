Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сегодня в 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Изначально власти заявили, что она уничтожила в небе «воздушную цель», однако, что именно сбила ПВО, уточнять не стали.
Сейчас глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что в небе над городом был уничтожен беспилотник. Его обломки упали в Первомайском районе города.
Погибших и пострадавших удалось избежать. Однако урон нанесен 18 частным домам и одному авто.
«Мы делаем все необходимое по устранению последствий инцидента», — уверяет Логвиненко.
Ранее ростовчане публиковали в социальных сетях фото обломков, упавших в городе сегодня. На них можно заметить военные маркировки на кириллице.