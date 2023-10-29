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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В ноябре муниципалитеты Ростовской области получат 30 новых школьных автобусов

Стало известно, какие районы Ростовской области получат новые школьные автобусы

29 октября 2023, 16:11
Фото: 1MI
В ноябре муниципалитеты Ростовской области получат 30 новых школьных автобусов
В ноябре муниципалитеты Ростовской области получат 30 новых школьных автобусов, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

В ноябре муниципалитетам Ростовской области передадут 30 школьных автобусов большей вместимости. Власти уточнили, что их получат образовательные учреждения Азовского, Боковского, Верхнедонского, Егорлыкского, Кашарского, Мартыновского, Милютинского, Мясниковского, Песчанокопского и некоторых других районов.

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Известно, что все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности и проблесковыми маячками.

Ранее пассажиры сообщили губернатору о критическом состоянии автобусов «Ростов — Батайск».

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