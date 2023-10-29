Стало известно, какие районы Ростовской области получат новые школьные автобусы

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В ноябре муниципалитетам Ростовской области передадут 30 школьных автобусов большей вместимости. Власти уточнили, что их получат образовательные учреждения Азовского, Боковского, Верхнедонского, Егорлыкского, Кашарского, Мартыновского, Милютинского, Мясниковского, Песчанокопского и некоторых других районов.
Известно, что все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности и проблесковыми маячками.
Ранее пассажиры сообщили губернатору о критическом состоянии автобусов «Ростов — Батайск».