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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

В Ростовской области прогнозируется туманная погода 30 октября

Туман и мелкий дождь: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области с 30 октября

29 октября 2023, 17:42
Фото: 1MI
В Ростовской области прогнозируется туманная погода 30 октября

Синоптики сообщили о тумане и дожде в Ростовской области с 30 октября

В Ростовской области прогнозируется туманная погода 30 октября, сообщают синоптики.

В Ростовской области в понедельник, 30 октября, прогнозируется туман. Заметить его можно будет утром и поздно ночью. Также местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +18 градусов, а вечером — +7 градусов.

До пятницы в регионе будет солнечно. Дожди прекратятся. Средняя температура воздуха днем превысит +20 градусов, вечером будет холодать до +10.

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Однако с пятницы в области снова пойдут дожди. Столбики термометров упадут до +14 градусов днем и +8 градусов вечером. Усилится также и скорость ветра.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростовской области в начале ноября.

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