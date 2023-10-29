Туман и мелкий дождь: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области с 30 октября

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В Ростовской области в понедельник, 30 октября, прогнозируется туман. Заметить его можно будет утром и поздно ночью. Также местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +18 градусов, а вечером — +7 градусов.
До пятницы в регионе будет солнечно. Дожди прекратятся. Средняя температура воздуха днем превысит +20 градусов, вечером будет холодать до +10.
Однако с пятницы в области снова пойдут дожди. Столбики термометров упадут до +14 градусов днем и +8 градусов вечером. Усилится также и скорость ветра.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о погоде в Ростовской области в начале ноября.