Участниками недели интерьера и дизайна в Москве стали бренды из 30 стран

На стенде «Яндекс Маркета» впервые представили коллекцию эксклюзивной мебели, созданную под собственным брендом маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи» разрабатывали специально для доставки в багажнике автомобиля. Также на стенде можно увидеть кровать из коллекции «Селенга». А у самого сервиса открылся особый раздел с товарами участников выставки. Он представлен в виде разных категорий товаров: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».