rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Участниками недели интерьера и дизайна в Москве стали бренды из 30 стран

Участниками недели интерьера и дизайна в Москве стали бренды из 30 стран

29 октября 2023, 14:11
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
28 октября в Манеже стартовала III Московская неделя интерьера и дизайна. В течение четырех дней здесь будут представлять продукцию отечественных и зарубежных производителей мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, строительных и отделочных материалов.

На выставке можно увидеть товары более чем 650 брендов из 30 стран, среди которых Египет, Иран, Китай, Турция и многие другие. Об этом пишет gazeta.ru.

Согласно данным аналитиков, первый день недели интерьера и дизайна продемонстрировал высокий интерес москвичей к продукции отечественных брендов. В частности, в первый день в Манеже наблюдались рекордные очереди, а на маркете продали товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей.

На стенде «Яндекс Маркета» впервые представили коллекцию эксклюзивной мебели, созданную под собственным брендом маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи» разрабатывали специально для доставки в багажнике автомобиля. Также на стенде можно увидеть кровать из коллекции «Селенга». А у самого сервиса открылся особый раздел с товарами участников выставки. Он представлен в виде разных категорий товаров: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».

Участники отмечают: столь крупное мероприятие — отличная возможность нарастить число покупателей и корпоративных заказчиков, а также подобрать новых партнеров из числа производителей мебели и ведущих дизайнеров.

Прошлое аналогичное мероприятие стало площадкой для заключения 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей, и это подтвердило серьезные перспективы для развития российского мебельного и дизайнерского бизнеса. У многих компаний, принимающих участие в текущем мероприятии, будет возможность не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна следует зарегистрироваться на официальном сайте.

Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать
Сегодня, 13:58
Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября
Сегодня, 13:05
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
Сегодня, 13:50
«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Сегодня, 11:07
В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты
Сегодня, 11:23
Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом
Сегодня, 09:07