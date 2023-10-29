Участниками недели интерьера и дизайна в Москве стали бренды из 30 стран

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
На выставке можно увидеть товары более чем 650 брендов из 30 стран, среди которых Египет, Иран, Китай, Турция и многие другие. Об этом пишет gazeta.ru.
Согласно данным аналитиков, первый день недели интерьера и дизайна продемонстрировал высокий интерес москвичей к продукции отечественных брендов. В частности, в первый день в Манеже наблюдались рекордные очереди, а на маркете продали товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей.
На стенде «Яндекс Маркета» впервые представили коллекцию эксклюзивной мебели, созданную под собственным брендом маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи» разрабатывали специально для доставки в багажнике автомобиля. Также на стенде можно увидеть кровать из коллекции «Селенга». А у самого сервиса открылся особый раздел с товарами участников выставки. Он представлен в виде разных категорий товаров: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».
Участники отмечают: столь крупное мероприятие — отличная возможность нарастить число покупателей и корпоративных заказчиков, а также подобрать новых партнеров из числа производителей мебели и ведущих дизайнеров.
Прошлое аналогичное мероприятие стало площадкой для заключения 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей, и это подтвердило серьезные перспективы для развития российского мебельного и дизайнерского бизнеса. У многих компаний, принимающих участие в текущем мероприятии, будет возможность не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.
Для посещения Московской недели интерьера и дизайна следует зарегистрироваться на официальном сайте.