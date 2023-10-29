Ученые: Азовское море в Ростовской области вскоре может стать частью Черного

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Ученые обратили внимание на рост популяции медуз в Азовском море. Иногда из-за их большого количества не видно самой глади воды. Эксперты связывают это с повышением солености водоема. Помимо медуз, теперь там стали водиться морские караси, креветки и морские звезды.
«Проблема Азовского моря гораздо масштабнее и катастрофичнее, чем Аральского моря, о котором мы все знаем со школьной скамьи», — рассказал Kuban24 академик, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.
Специалисты добавляют, что если не заняться спасением Азовского моря, вскоре оно может стать просто частью Черного. Уровень солености двух водоемов уже сейчас практически одинаковый.
Ранее сообщалось, что из-за повышения солености в Азовском море зафиксирован рекордный улов камбалы.