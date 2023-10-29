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Published Сегодня, 16:30

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В Ростовской области Азовское море рискует в ближайшее время стать частью Черного

Ученые: Азовское море в Ростовской области вскоре может стать частью Черного

29 октября 2023, 16:30
Фото: 1MI
В Ростовской области Азовское море рискует в ближайшее время стать частью Черного

Ученые предупредили, что Азовское море может вскоре стать частью Черного

В Ростовской области Азовское море рискует в ближайшее время стать частью Черного, заявили ученые.

Ученые обратили внимание на рост популяции медуз в Азовском море. Иногда из-за их большого количества не видно самой глади воды. Эксперты связывают это с повышением солености водоема. Помимо медуз, теперь там стали водиться морские караси, креветки и морские звезды.

«Проблема Азовского моря гораздо масштабнее и катастрофичнее, чем Аральского моря, о котором мы все знаем со школьной скамьи», — рассказал Kuban24 академик, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

Ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море
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Специалисты добавляют, что если не заняться спасением Азовского моря, вскоре оно может стать просто частью Черного. Уровень солености двух водоемов уже сейчас практически одинаковый.

Ранее сообщалось, что из-за повышения солености в Азовском море зафиксирован рекордный улов камбалы.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Краснодарский край#Черное море#RostovGazeta
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