«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Ростовский митрополит Меркурий во время очередного интервью признался, что десять лет прожил в США. Он заявил, что многое знает об американском патриотизме и призвал излишне им не восхищаться.
«За подъемом флага и исполнением гимна со словами „Боже, храни Америку“ иногда и чаще всего ничего не стоит, кроме удобств сиюминутной жизни», — полагает Меркурий.
Митрополит считает, что Штаты не пережили столько войн, сколько Россия, а потому настоящего патриотизма в Америке нет.
«Стоит только тронуть Америку, все как карточный домик рассыпится. Никакого патриотизм там нет», — уверен Меркурий.
Ранее Ростовский митрополит Меркурий назвал неверующих людей «живыми покойниками».