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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 12:29

Ростовский митрополит признался, что десять лет прожил в США

«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США

29 октября 2023, 11:07
Фото: Пресс-служба Ростовской епархии
Ростовский митрополит признался, что десять лет прожил в США

Ростовский митрополит назвал ненастоящим патриотизм американцев

Ростовский митрополит Меркурий заявил, что прожил в Штатах порядка десяти лет и многое знает о местном патриотизме, речь об этом зашла в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».

Ростовский митрополит Меркурий во время очередного интервью признался, что десять лет прожил в США. Он заявил, что многое знает об американском патриотизме и призвал излишне им не восхищаться.

«За подъемом флага и исполнением гимна со словами „Боже, храни Америку“ иногда и чаще всего ничего не стоит, кроме удобств сиюминутной жизни», — полагает Меркурий.

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Митрополит считает, что Штаты не пережили столько войн, сколько Россия, а потому настоящего патриотизма в Америке нет.

«Стоит только тронуть Америку, все как карточный домик рассыпится. Никакого патриотизм там нет», — уверен Меркурий.

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