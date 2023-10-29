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Губернатор Голубев подтвердил работу системы ПВО в Ростове 29 октября

«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября

29 октября 2023, 08:48
Фото: Donland.ru
Губернатор Голубев подтвердил работу системы ПВО в Ростове 29 октября

Губернатор Голубев подтвердил работу системы ПВО в Ростове 29 октября

Система ПВО сработала в Ростове 29 октября, подтвердил губернатор Василий Голубев.

Жители Ростова около 11.30 услышали мощный звук взрыва, затем в небе появились характерные инверсионные следы. Губернатор Василий Голубев подтвердил, что в городе сработала система ПВО. Она уничтожила воздушную цель.

Губернатор Ростовской области заявил, что система ПВО может найти цель в любой момент
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Губернатор добавил, что никаких разрушений в результате работы ПВО нет. Также он призвал граждан сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее жители Ростова сообщали, что звук взрыва от работы ПВО был настолько сильным, что у них в домах затряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

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