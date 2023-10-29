«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Жители Ростова около 11.30 услышали мощный звук взрыва, затем в небе появились характерные инверсионные следы. Губернатор Василий Голубев подтвердил, что в городе сработала система ПВО. Она уничтожила воздушную цель.
Губернатор добавил, что никаких разрушений в результате работы ПВО нет. Также он призвал граждан сохранять спокойствие и не паниковать.
Ранее жители Ростова сообщали, что звук взрыва от работы ПВО был настолько сильным, что у них в домах затряслись окна, а у машин сработала сигнализация.