rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Батайске у «Магнита» произошла поножовщина из-за проукраинских лозунгов

Поножовщина произошла в Батайске у «Магнита» из-за проукраинских лозунгов

29 октября 2023, 07:07
Фото: 1MI
В Батайске у «Магнита» произошла поножовщина из-за проукраинских лозунгов
В сети появилось видео, на которой медики грузят на носилки раненого мужчину в Батайске, ролик появился в соцсетях.
Сюжет
СВО

Как сообщают очевидцы, мужчину ударили ножом после того, как он якобы прокричал проукраинский лозунг. Это произошло недалеко от магазина «Магнит» на улице Кулагина.

На видео видно, что медики грузят мужчину, который находится в бессознательном состоянии, на носилки. Сообщается, что ранение было легким.

В центре Ростова заметили вооруженного ножом мужчину
Узнать подробнее
Раненого у "Магнита" в Батайске увезли медики
Видео: тг-канал "Мой Батайск"

При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что на данный момент проводится проверка по опубликованному ролику. Там также подчеркнули, что установят все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Ростове в одной из школ проводится проверка, после публикации видео, на котором мигранты напали на учащегося.

Читайте также:
Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВОВ Ростове запустили «стоячие» автобусы, а на донских трассах начнут продавать виноВ Ростовской области вновь сработала ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранату
#Общество#Видео#Ростовская область#Батайск#Драка#СВО#Украинские диверсанты#Драка в Ростовской области#Новости СВО#Поножовщина
Подпишитесь
«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября
Сегодня, 08:48
Затряслись окна, завыли сигнализации: над Ростовом сработала система ПВО 29 октября
Сегодня, 08:42
«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов
Сегодня, 08:08
Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области
Сегодня, 07:52
Как во время Великой Отечественной войны театр «Ромэн» выступал в Ростове
Сегодня, 08:12