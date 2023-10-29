Поножовщина произошла в Батайске у «Магнита» из-за проукраинских лозунгов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как сообщают очевидцы, мужчину ударили ножом после того, как он якобы прокричал проукраинский лозунг. Это произошло недалеко от магазина «Магнит» на улице Кулагина.
На видео видно, что медики грузят мужчину, который находится в бессознательном состоянии, на носилки. Сообщается, что ранение было легким.
При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что на данный момент проводится проверка по опубликованному ролику. Там также подчеркнули, что установят все обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что в Ростове в одной из школ проводится проверка, после публикации видео, на котором мигранты напали на учащегося.