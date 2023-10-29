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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Ростове до конца года примут новые ограничения для электросамокатов

В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты

29 октября 2023, 11:23
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростове до конца года примут новые ограничения для электросамокатов

Места использования электросамокатов ограничат в Ростове

В Ростове до конца года примут новые ограничения для электросамокатов, пишет 1рнд.

Власти Ростова планируют сделать в городе зоны, свободные от электросамокатов. Запрет хотят ввести как на движение, так и на размещение точек проката транспортных средств. Соответствующие изменения подготовили в Правила благоустройства Ростова.

Уточняется, что запрет на парковку самокатов и размещение пунктов их проката коснется зон проезжей части, велодорожек и велопешеходных зон, а также некоторых тротуаров. Полный список запретных зон еще прорабатывается. Также чиновники разрабатывают скоростные ограничения для самокатов.

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Вместе с тем, согласно планируемым нововведениям, компаниям по аренде самокатов разрешат самостоятельно открывать пункты проката без разрешения ДИЗО. Достаточно будет согласовать местоположение пункта с администрацией города.

Сейчас соответствующие поправки готовятся к публичным слушаниям. Принять их и изменить Правила благоустройства власти хотят до конца года.

Ранее эколог Брыканов призвал ростовчан перестать пользоваться электросамокатами.

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