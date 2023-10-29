В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Власти Ростова планируют сделать в городе зоны, свободные от электросамокатов. Запрет хотят ввести как на движение, так и на размещение точек проката транспортных средств. Соответствующие изменения подготовили в Правила благоустройства Ростова.
Уточняется, что запрет на парковку самокатов и размещение пунктов их проката коснется зон проезжей части, велодорожек и велопешеходных зон, а также некоторых тротуаров. Полный список запретных зон еще прорабатывается. Также чиновники разрабатывают скоростные ограничения для самокатов.
Вместе с тем, согласно планируемым нововведениям, компаниям по аренде самокатов разрешат самостоятельно открывать пункты проката без разрешения ДИЗО. Достаточно будет согласовать местоположение пункта с администрацией города.
Сейчас соответствующие поправки готовятся к публичным слушаниям. Принять их и изменить Правила благоустройства власти хотят до конца года.
Ранее эколог Брыканов призвал ростовчан перестать пользоваться электросамокатами.