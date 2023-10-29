В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты

Уточняется, что запрет на парковку самокатов и размещение пунктов их проката коснется зон проезжей части, велодорожек и велопешеходных зон, а также некоторых тротуаров. Полный список запретных зон еще прорабатывается. Также чиновники разрабатывают скоростные ограничения для самокатов.