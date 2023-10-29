В Ростовской области сбили водителя, который вышел из авто, чтобы поставить аварийку

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Минувшим вечером двойное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Там 42-летний водитель Hyundai Accent вышел из авто, чтобы выставить аварийный знак. Дело в том, что иномарка столкнулась с Toyota Prius и получила механические повреждения.
Однако в тот момент, когда водитель ставил аварийный знак, его сбила Renault Logan. Очевидцы рассказывали, что мужчину отбросило на десять метров после удара. Renault врезалась в стоящий рядом Hyundai Accent.
42-летний водитель Hyundai от полученных травм умер на месте, не дождавшись приезда скорой.
Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области.