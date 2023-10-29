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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Водитель погиб на трассе в Ростовской области, когда вышел выставить аварийный знак

В Ростовской области сбили водителя, который вышел из авто, чтобы поставить аварийку

29 октября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Водитель погиб на трассе в Ростовской области, когда вышел выставить аварийный знак

Водитель сбил ростовчанина, который вышел из авто, чтобы поставить аварийку

Водитель погиб на трассе в Ростовской области, когда вышел выставить аварийный знак, рассказали в ГИБДД.

Минувшим вечером двойное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Там 42-летний водитель Hyundai Accent вышел из авто, чтобы выставить аварийный знак. Дело в том, что иномарка столкнулась с Toyota Prius и получила механические повреждения.

Однако в тот момент, когда водитель ставил аварийный знак, его сбила Renault Logan. Очевидцы рассказывали, что мужчину отбросило на десять метров после удара. Renault врезалась в стоящий рядом Hyundai Accent.

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42-летний водитель Hyundai от полученных травм умер на месте, не дождавшись приезда скорой.

Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области.

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