В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Собеседники разъясняют, что «Русская община» — это народное движение, которое официально не зарегистрировано. Больше оно напоминает сообщество в Telegram. Артем Лымарь, который защитил русского мальчика от нападения детей мигрантов возле одной из ростовских школ, входит в это движение.
В Сети появилась информация о том, что поступком и высказываниями Лымаря якобы заинтересовались силовики.
«Но это не связано с дракой. В действиях Артема нет состава преступления. Поэтому и опрашивать его на эти темы нет необходимости. Он не назвал ни одной национальности, а лишь разогнал десяток маленьких гопников, которые забивали одного школьника. Несмотря на то, что те сбились в группу именно по национальному признаку и жертву выбрали также, Артем не акцентировал на это внимание. А те, кто пишут эти выдумки, реально разжигают рознь на ровном месте», — сообщили в «Русской общине».
Представители сообщества делятся мнением, что подобная ситуация в школах становится типичной. Педсостав закрывает глаза на буллинг и на групповые избиения — учителям невыгодно озвучивать эту проблему.
«Значит чиновникам от образования нужно скорректировать свою работу и помогать директорам вести профилактику. А комиссиям по делам несовершеннолетних пора начать работать по всем этим ситуациям» — подчеркнули в сообществе.
Ранее RostovGazeta сообщала, что российский политолог Марат Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова.