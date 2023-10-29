В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова

«Но это не связано с дракой. В действиях Артема нет состава преступления. Поэтому и опрашивать его на эти темы нет необходимости. Он не назвал ни одной национальности, а лишь разогнал десяток маленьких гопников, которые забивали одного школьника. Несмотря на то, что те сбились в группу именно по национальному признаку и жертву выбрали также, Артем не акцентировал на это внимание. А те, кто пишут эти выдумки, реально разжигают рознь на ровном месте», — сообщили в «Русской общине».