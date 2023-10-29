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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Русской общине Ростова прокомментировали инцидент с мигрантами в школе

В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова

29 октября 2023, 13:50
Фото: Midjourney
В Русской общине Ростова прокомментировали инцидент с мигрантами в школе
Сообщество «Русская община» следит за ситуацией в школе Ростова, где произошла драка между русскими учениками и детьми мигрантов. Все, чьи дети страдают от притеснений этнических школьных группировок, могут обратиться к ним юридической помощью. Об этом RostovGazeta представитель движения.

Собеседники разъясняют, что «Русская община» — это народное движение, которое официально не зарегистрировано. Больше оно напоминает сообщество в Telegram. Артем Лымарь, который защитил русского мальчика от нападения детей мигрантов возле одной из ростовских школ, входит в это движение.

В Сети появилась информация о том, что поступком и высказываниями Лымаря якобы заинтересовались силовики.

«Но это не связано с дракой. В действиях Артема нет состава преступления. Поэтому и опрашивать его на эти темы нет необходимости. Он не назвал ни одной национальности, а лишь разогнал десяток маленьких гопников, которые забивали одного школьника. Несмотря на то, что те сбились в группу именно по национальному признаку и жертву выбрали также, Артем не акцентировал на это внимание. А те, кто пишут эти выдумки, реально разжигают рознь на ровном месте», — сообщили в «Русской общине».

Защитивший школьника от детей мигрантов Артем Лымарь заявил о поддержке военкорров
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Представители сообщества делятся мнением, что подобная ситуация в школах становится типичной. Педсостав закрывает глаза на буллинг и на групповые избиения — учителям невыгодно озвучивать эту проблему.

«Значит чиновникам от образования нужно скорректировать свою работу и помогать директорам вести профилактику. А комиссиям по делам несовершеннолетних пора начать работать по всем этим ситуациям» — подчеркнули в сообществе.

Ранее RostovGazeta сообщала, что российский политолог Марат Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова.

Политолог Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова
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