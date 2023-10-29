Несладкая жизнь: цены на шоколад вырастут в Ростовской области на 16% в ноябре

Производители шоколада заявили, что вынуждены пойти на увеличение стоимости товара из-за нескольких факторов. Среди них, падение рубля и подорожание сырья, необходимость повышения зарплат в отрасли с дефицитом сотрудников, а также рост затрат на логистику. Повлияло на увеличение цены на шоколад и повышение ключевой ставки.