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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

В Ростовской области и других регионах РФ с 1 декабря подорожает вся продукция из шоколада

Несладкая жизнь: цены на шоколад вырастут в Ростовской области на 16% в ноябре

29 октября 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Ростовской области и других регионах РФ с 1 декабря подорожает вся продукция из шоколада

Весь шоколад подорожает на 16% в Ростовской области с 1 декабря

В Ростовской области и других регионах РФ с 1 декабря подорожает вся продукция из шоколада, сообщает «Российская газета».

Кондитеры предупредили о росте цен на шоколад в России с 1 декабря. Продукция из него подорожает на 16,3%.

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Производители шоколада заявили, что вынуждены пойти на увеличение стоимости товара из-за нескольких факторов. Среди них, падение рубля и подорожание сырья, необходимость повышения зарплат в отрасли с дефицитом сотрудников, а также рост затрат на логистику. Повлияло на увеличение цены на шоколад и повышение ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области.

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