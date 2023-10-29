Несладкая жизнь: цены на шоколад вырастут в Ростовской области на 16% в ноябре

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Кондитеры предупредили о росте цен на шоколад в России с 1 декабря. Продукция из него подорожает на 16,3%.
Производители шоколада заявили, что вынуждены пойти на увеличение стоимости товара из-за нескольких факторов. Среди них, падение рубля и подорожание сырья, необходимость повышения зарплат в отрасли с дефицитом сотрудников, а также рост затрат на логистику. Повлияло на увеличение цены на шоколад и повышение ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области.