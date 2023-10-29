С 15 ноября проезд в Таганроге станет дороже, чем в Ростове

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Власти Таганрога определились, когда поднимут цены на проезд в общественном транспорте. С 15 ноября стоимость поездки в автобусах города при наличной оплате подорожает до 37 рублей, а по безналичной — до 35 рублей.
Таким образом, общественный транспорт Таганрога станет дороже ростовского. В столице региона стоимость проезда в автобусе сейчас составляет 32 рубля при оплате наличными и 30 рублей при оплате картой.
Однако этот отрыв, вероятно, окажется временным. В Ростове также планируется подорожание проезда, причем еще более ощутимое, чем в Таганроге. Перевозчики просят администрацию поднять цену на проезд до 52 рублей. Рассмотреть это предложение власти должны в ближайшее время.