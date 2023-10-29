С 15 ноября проезд в Таганроге станет дороже, чем в Ростове

Однако этот отрыв, вероятно, окажется временным. В Ростове также планируется подорожание проезда, причем еще более ощутимое, чем в Таганроге. Перевозчики просят администрацию поднять цену на проезд до 52 рублей. Рассмотреть это предложение власти должны в ближайшее время.