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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Цены на проезд в общественном транспорте Таганрога поднимутся с 15 ноября

С 15 ноября проезд в Таганроге станет дороже, чем в Ростове

29 октября 2023, 14:51
Фото: Midjourney
Цены на проезд в общественном транспорте Таганрога поднимутся с 15 ноября
Цены на проезд в общественном транспорте Таганрога поднимутся с 15 ноября, сообщила местная администрация.

Власти Таганрога определились, когда поднимут цены на проезд в общественном транспорте. С 15 ноября стоимость поездки в автобусах города при наличной оплате подорожает до 37 рублей, а по безналичной — до 35 рублей.

В Таганроге поднимут тарифы на проезд до 37 рублей
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Таким образом, общественный транспорт Таганрога станет дороже ростовского. В столице региона стоимость проезда в автобусе сейчас составляет 32 рубля при оплате наличными и 30 рублей при оплате картой.

Однако этот отрыв, вероятно, окажется временным. В Ростове также планируется подорожание проезда, причем еще более ощутимое, чем в Таганроге. Перевозчики просят администрацию поднять цену на проезд до 52 рублей. Рассмотреть это предложение власти должны в ближайшее время.

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