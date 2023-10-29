rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Мощный звук взрыва в Ростове 29 октября, вероятно, связан с работой системы ПВО

Затряслись окна, завыли сигнализации: над Ростовом сработала система ПВО 29 октября

29 октября 2023, 08:42
Фото: rostovgazeta.ru
Мощный звук взрыва в Ростове 29 октября, вероятно, связан с работой системы ПВО

Система ПВО отработала в Ростове 29 октября

Мощный звук взрыва в Ростове 29 октября, вероятно, связан с работой системы ПВО, о характерных следах в небе сообщают в социальных сетях горожане.

Около 11.30 жители Ростова услышали мощный звук взрыва. Хлопок был слышен практически во всех районах города, а также за его пределами. После него в небе появились характерные белые следы.

Ростовчане сообщают, что из-за взрыва у них затряслись окна, а у машин сработала сигнализация. Многие сообщают, что хлопков было два, а не один.

Работа системы ПВОРабота системы ПВО
Работа системы ПВО
Фото: rostovgazeta.ru

Вероятно, причиной взрывов стала работа системы ПВО. Однако власти официально эту информацию пока не подтверждали.

Напомним, неделю назад система ПВО уже срабатывала в Ростове, она уничтожила в небе воздушную цель. Звуки взрывов, связанные с ней, были слышны и в прошлый понедельник.

Читайте также:
В Ростовской области вновь сработала ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранатуСтали известны подробности сработавшей в Ростове системы ПВОСтало известно, что за объекты могла сбить сработавшая в Ростове система ПВО
#Алина Заярная#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября
Сегодня, 08:48
Поножовщина произошла в Батайске у «Магнита» из-за проукраинских лозунгов
Сегодня, 07:07
«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов
Сегодня, 08:08
Не роскошь: автомобиль есть у каждого третьего жителя Ростовской области
Сегодня, 07:52
Как во время Великой Отечественной войны театр «Ромэн» выступал в Ростове
Сегодня, 08:12