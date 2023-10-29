Затряслись окна, завыли сигнализации: над Ростовом сработала система ПВО 29 октября

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Около 11.30 жители Ростова услышали мощный звук взрыва. Хлопок был слышен практически во всех районах города, а также за его пределами. После него в небе появились характерные белые следы.
Ростовчане сообщают, что из-за взрыва у них затряслись окна, а у машин сработала сигнализация. Многие сообщают, что хлопков было два, а не один.
Вероятно, причиной взрывов стала работа системы ПВО. Однако власти официально эту информацию пока не подтверждали.
Напомним, неделю назад система ПВО уже срабатывала в Ростове, она уничтожила в небе воздушную цель. Звуки взрывов, связанные с ней, были слышны и в прошлый понедельник.