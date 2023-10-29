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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Ростовчанин Адамов победил украинца Мирзоева и завоевал золото ЧМ по борьбе

Житель Ростова одолел украинца на ЧМ по греко-римской борьбе

29 октября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Ростовчанин Адамов победил украинца Мирзоева и завоевал золото ЧМ по борьбе

Житель Ростова Дмитрий Адамов одолел украинца на ЧМ по греко-римской борьбе

Житель Ростова Дмитрий Адамов победил на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходил в Албании, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Адамов занимался в Центре Олимпийской подготовки №1 в Ростове под руководством тренера Ашота Закаряна. Он выступил на турнире для спортсменов в возрасте до 23 лет.

Накануне вечером состоялась схватка между бойцами в весовой категории до 72 кг. Адамов сразился с украинским бойцом Ирфаном Мирзоевым. Схватка завершилась со счетом 9:2. Ростовчанин по итогу боя получил золотую медаль.

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В своем сообщении Логвиненко подчеркнул, что ростовская школа очередной раз подтвердила, что находится на уровне мировых стандартов.

Ранее в Ростове состоялся Чемпионат по скоростному поеданию бургеров. Принять участие в соревновании были готовы 25 человек.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Золото#Борьба#Чемпионат мира
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