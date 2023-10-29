Житель Ростова одолел украинца на ЧМ по греко-римской борьбе

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Адамов занимался в Центре Олимпийской подготовки №1 в Ростове под руководством тренера Ашота Закаряна. Он выступил на турнире для спортсменов в возрасте до 23 лет.
Накануне вечером состоялась схватка между бойцами в весовой категории до 72 кг. Адамов сразился с украинским бойцом Ирфаном Мирзоевым. Схватка завершилась со счетом 9:2. Ростовчанин по итогу боя получил золотую медаль.
В своем сообщении Логвиненко подчеркнул, что ростовская школа очередной раз подтвердила, что находится на уровне мировых стандартов.
Ранее в Ростове состоялся Чемпионат по скоростному поеданию бургеров. Принять участие в соревновании были готовы 25 человек.