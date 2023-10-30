Благодаря «Сахалинской ипотеке» 160 семей приобрели комфортное жилье на островах

В Сахалинской области действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». В частности, единовременную денежную выплату (до 5 млн рублей) предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Ее можно использовать для первоначального взноса или погашения кредита. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT. Об этих возможностях людям рассказывают волонтеры проекта. «Сахалинское ипотечное агентство» уже помогло улучшить жилищные условия тысячам островитян, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки, сопровождая сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки.