Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
До конца года город должен получить 20 электробусов, а также шесть зарядных станций. Всего на эти цели планируется потратить один миллиард рублей.
«Кроме того, город должен получить 42 автобуса на сумму 696 миллионов рублей. Все они будут большой вместимости», — рассказали в департаменте Don24.
Ранее появилась информация, что электробус в Ростове был впервые запущен в 2018 году, с тех пор он проработал на дорогах города не больше 270 дней. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, какие районы Ростовской области получат новые школьные автобусы.