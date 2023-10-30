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Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку общественного транспорта в Ростове

Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове

30 октября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку общественного транспорта в Ростове

В Ростове-на-Дону закупят 60 автобусов и электробусов в 2023 году

В Ростове-на-Дону до конца текущего года планируется закупить 60 единиц общественного транспорта, сообщили в Департаменте транспорта города.

До конца года город должен получить 20 электробусов, а также шесть зарядных станций. Всего на эти цели планируется потратить один миллиард рублей.

«Кроме того, город должен получить 42 автобуса на сумму 696 миллионов рублей. Все они будут большой вместимости», — рассказали в департаменте Don24.

Два дня проработал электробус в Ростове в 2023 году
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Ранее появилась информация, что электробус в Ростове был впервые запущен в 2018 году, с тех пор он проработал на дорогах города не больше 270 дней. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, какие районы Ростовской области получат новые школьные автобусы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Бюджет#Закупка#Департамент транспорта#Электробусы#Зарядные станции
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