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В реке Дон в Ростовской области выловили щуку, больную чумой

Зараженную чумой щуку выловили в реке Дон в Ростове

30 октября 2023, 15:14
Фото: 1MI
В реке Дон в Ростовской области выловили щуку, больную чумой
В Ростовской области рыбаки выловили рыбу, заболевшую щучьей чумой, фото появились в местном Telegram-канале.

В понедельник, 30 октября, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал снимки читателей, которые во время рыбалки на реке Дон поймали необычную рыбу. Ею оказалась крупная щука со странными наростами на чешуе, которые имели красноватый цвет и кровоточили.

В комментариях в соцсетях ростовчане предположили, что причиной появления наростов якобы могла стать щучья чума, симптомы которой схожи с теми, что проявились у рыбы.

Согласно открытым источникам, щучья чума (трипак) проявляется у рыб в период нереста. Это инфекционное заболевание, которое характеризуется геморрагическим воспалением кожного покрова и слизистых оболочек или их некротическими и язвенными поражениями, а также вовлечением в патологический процесс жабр.

В понедельник, 30 октября, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал снимки читателей, которые во время рыбалки на реке Дон поймали необычную рыбу. В понедельник, 30 октября, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал снимки читателей, которые во время рыбалки на реке Дон поймали необычную рыбу.
В понедельник, 30 октября, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал снимки читателей, которые во время рыбалки на реке Дон поймали необычную рыбу.
Фото: Telegram-канал «Ростов Папа»
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В случае обнаружения щучьей чумы производят максимальный вылов восприимчивых к вирусу особей и создают имунное стадо[прим. редакции — стаю рыб] из здоровых особей. В отдельных случаях на водоемы накладывают карантин. При этом употребление подобной рыбы в пищу человеком не рекомендуется, поскольку улов может накапливать продукты распада тканей.

Обращаем внимание, информация о болезни пока не получила официального подтверждения, данные проверяются.

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