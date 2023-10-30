Зараженную чумой щуку выловили в реке Дон в Ростове

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В понедельник, 30 октября, Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал снимки читателей, которые во время рыбалки на реке Дон поймали необычную рыбу. Ею оказалась крупная щука со странными наростами на чешуе, которые имели красноватый цвет и кровоточили.
В комментариях в соцсетях ростовчане предположили, что причиной появления наростов якобы могла стать щучья чума, симптомы которой схожи с теми, что проявились у рыбы.
Согласно открытым источникам, щучья чума (трипак) проявляется у рыб в период нереста. Это инфекционное заболевание, которое характеризуется геморрагическим воспалением кожного покрова и слизистых оболочек или их некротическими и язвенными поражениями, а также вовлечением в патологический процесс жабр.
В случае обнаружения щучьей чумы производят максимальный вылов восприимчивых к вирусу особей и создают имунное стадо[прим. редакции — стаю рыб] из здоровых особей. В отдельных случаях на водоемы накладывают карантин. При этом употребление подобной рыбы в пищу человеком не рекомендуется, поскольку улов может накапливать продукты распада тканей.
Обращаем внимание, информация о болезни пока не получила официального подтверждения, данные проверяются.