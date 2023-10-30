Зараженную чумой щуку выловили в реке Дон в Ростове

В случае обнаружения щучьей чумы производят максимальный вылов восприимчивых к вирусу особей и создают имунное стадо[прим. редакции — стаю рыб] из здоровых особей. В отдельных случаях на водоемы накладывают карантин. При этом употребление подобной рыбы в пищу человеком не рекомендуется, поскольку улов может накапливать продукты распада тканей.