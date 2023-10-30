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Десятки комплексов обнаружения БПЛА установят в Ростове до конца года

Десятки комплексов обнаружения БПЛА установят в Ростове до конца года

30 октября 2023, 06:45
Фото: mil.ru
Десятки комплексов обнаружения БПЛА установят в Ростове до конца года
В Ростове установят несколько комплексов обнаружения беспилотников, сообщил гендиректор НПО «Горизонт» Дмитрий Хохлов.

НПО «Горизонт», входящее в состав промышленной группы «Горизонт», собирается до конца года установить в Ростове комплексы по обнаружению дронов. Разработкой этой системы компания занимается с 2017 года.

Директор предприятия Дмитрий Хохлов заявил, что комплексы будут продавать и на гражданском рынке.

«Задача таких комплексов — вовремя обнаружить нарушителя, идентифицировать его и применить средства подавления либо оповестить об угрозе. Наши установки сегодня могут передавать целеуказания комплексам ПВО», — приводит слова Хохлова «Город N».

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По словам Хохлова, подобные комплексы нужны как силовым ведомствам, так и коммерческим организациям, цель которых — защитить свои производственные мощности.

Стоимость одного комплекса по обнаружению дронов варьируется от 12 до 65 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, вчера утром в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила в небе над городом БПЛА, утверждают власти. Обломки летательного средства разрушили кровлю нескольких домов, пострадало также одно авто. Среди людей пострадавших и погибших удалось избежать.

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