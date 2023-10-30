Десятки комплексов обнаружения БПЛА установят в Ростове до конца года

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
НПО «Горизонт», входящее в состав промышленной группы «Горизонт», собирается до конца года установить в Ростове комплексы по обнаружению дронов. Разработкой этой системы компания занимается с 2017 года.
Директор предприятия Дмитрий Хохлов заявил, что комплексы будут продавать и на гражданском рынке.
«Задача таких комплексов — вовремя обнаружить нарушителя, идентифицировать его и применить средства подавления либо оповестить об угрозе. Наши установки сегодня могут передавать целеуказания комплексам ПВО», — приводит слова Хохлова «Город N».
По словам Хохлова, подобные комплексы нужны как силовым ведомствам, так и коммерческим организациям, цель которых — защитить свои производственные мощности.
Стоимость одного комплекса по обнаружению дронов варьируется от 12 до 65 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
Напомним, вчера утром в Ростове сработала система ПВО. Она уничтожила в небе над городом БПЛА, утверждают власти. Обломки летательного средства разрушили кровлю нескольких домов, пострадало также одно авто. Среди людей пострадавших и погибших удалось избежать.