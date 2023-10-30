Генерал Попов рассказал, какая точность может быть у систем ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Он рассказал 161.ру, что в этот список также можно включить и несколько других российских регионов. В том числе Курскую и Белгородскую области.
«В мире не существует систем ПВО, которые гарантированно защитят от всех угроз. Вероятность уничтожения объекта в небе составляет в среднем 0,5–0,85», — отметил эксперт.
Он добавил, что согласно принципам работы системы ПВО, она и не должна на 100% уничтожать все, что находится в воздухе. Попов рассказал, что ее создавали для защиты определенной зоны или сектора, а все остальное находится под вопросом.
Собеседник уточнил, что беспилотники появились сравнительное недавно, поэтому противодействие им еще недостаточно отработано.
Ранее губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове.