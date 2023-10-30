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Генерал Попов рассказал, какая точность может быть у систем ПВО в Ростовской области

Генерал Попов рассказал, какая точность может быть у систем ПВО в Ростовской области

30 октября 2023, 12:47
Фото: Виталий Владимирович Кузьмин/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Генерал Попов рассказал, какая точность может быть у систем ПВО в Ростовской области

Генерал Попов рассказал о возможностях систем ПВО для защиты Ростова-на-Дону

Отставной генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Ростовская область находится по угрозой воздушных атак, сообщают СМИ.

Он рассказал 161.ру, что в этот список также можно включить и несколько других российских регионов. В том числе Курскую и Белгородскую области.

«В мире не существует систем ПВО, которые гарантированно защитят от всех угроз. Вероятность уничтожения объекта в небе составляет в среднем 0,5–0,85», — отметил эксперт.

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Он добавил, что согласно принципам работы системы ПВО, она и не должна на 100% уничтожать все, что находится в воздухе. Попов рассказал, что ее создавали для защиты определенной зоны или сектора, а все остальное находится под вопросом.

Собеседник уточнил, что беспилотники появились сравнительное недавно, поэтому противодействие им еще недостаточно отработано.

Ранее губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове.

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