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Published Сегодня, 12:48

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Updated Сегодня, 12:50

Генерал Попов рассказал, почему дроны сбивают именно над Ростовом-на-Дону

Генерал Попов рассказал, почему дроны сбивают именно над Ростовом-на-Дону

30 октября 2023, 12:48
Фото: Виталий Владимирович Кузьмин/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Генерал Попов рассказал, почему дроны сбивают именно над Ростовом-на-Дону

Генерал Попов рассказал, как система ПВО сбивает дроны над Ростовом-на-Дону

В России под угрозой воздушных атак находятся сразу несколько регионов, в том числе Ростовская область, сообщил отставной генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он рассказал 161.ру, что в мире нет систем ПВО, которые могли бы гарантировать абсолютную защиту. По его словам, их разрабатывали не для полного уничтожения всего, что есть в воздухе, а для охраны определенных зон и территорий.

«Под угрозой воздушных атак находятся несколько регионов, а протяженность этой линии достигает тысячи километров. Невозможно покрывать полностью такие территории», — уточнил Попов.

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Он уточнил, что по этой причине система используется для охраны каких-то секторов, зон.

Он добавил, что противодействие беспилотникам пока еще не в полной мере отработано. Эксперт считает, что для решения существующих проблем нужно восстанавливать систему ПВО в районных центрах, на фабриках и складах.

Ранее губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове.

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