Генерал Попов рассказал, почему дроны сбивают именно над Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Он рассказал 161.ру, что в мире нет систем ПВО, которые могли бы гарантировать абсолютную защиту. По его словам, их разрабатывали не для полного уничтожения всего, что есть в воздухе, а для охраны определенных зон и территорий.
«Под угрозой воздушных атак находятся несколько регионов, а протяженность этой линии достигает тысячи километров. Невозможно покрывать полностью такие территории», — уточнил Попов.
Он уточнил, что по этой причине система используется для охраны каких-то секторов, зон.
Он добавил, что противодействие беспилотникам пока еще не в полной мере отработано. Эксперт считает, что для решения существующих проблем нужно восстанавливать систему ПВО в районных центрах, на фабриках и складах.
Ранее губернатор Голубев призвал успокоиться после работы ПВО в Ростове.