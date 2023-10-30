Глава РЭО Буцаев: В Ярославской области появятся два мусоросортировочных комплекса

Уже в следующем году предприятие мощностью 60 тысяч тонн будет построено рядом с мусорным полигоном у села Аксеново в Рыбинском районе. Еще один комплекс, мощностью 39,9 тысячи тонн, возведут около деревни Дертники Ростовского района. Запустить его в работу планируется уже в 2025 году.