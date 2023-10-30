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Глава РЭО Буцаев: В Ярославской области появятся два мусоросортировочных комплекса

Глава РЭО Буцаев: В Ярославской области появятся два мусоросортировочных комплекса

30 октября 2023, 15:04
Фото: piqsels.com
В Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тысяч тонн. Вопросы развития инфраструктуры отрасли обращения с отходами в регионе обсудили глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Как сообщает gorod55.ru, ППК «РЭО» планирует профинансировать строительство новых объектов за счет средств от выпущенных зеленых облигаций. Инвестиции составят примерно 90% от стоимости проектов, или 440 млн рублей.

По словам Дениса Буцаева, Ярославская область достигла определенных успехов в развитии инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках реализуемой реформы. В регионе запланировано строительство двух комплексов по сортировке мусора суммарной мощностью 100 тысяч тонн. Областное правительство и инвестор в лице акционерного общества «Чистый город» уже заключили необходимое для начала строительства соглашение. Сейчас инвестор ведет разработку проектно-сметной документации проектов.

Уже в следующем году предприятие мощностью 60 тысяч тонн будет построено рядом с мусорным полигоном у села Аксеново в Рыбинском районе. Еще один комплекс, мощностью 39,9 тысячи тонн, возведут около деревни Дертники Ростовского района. Запустить его в работу планируется уже в 2025 году.

«Стоимость проектов оценивается в 489 млн рублей. РЭО подтвердил готовность предоставить льготное финансирование инвестпроектам за счет средств от выпуска облигаций, это до 90% от стоимости, или 440 млн рублей», — раскрыл подробности финансирования инициативы замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Власти Ярославской области в 2022 году реконструировали мусоросортировочную станцию АО «Чистый город». Обновление системы велось в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Помимо этого, сейчас осуществляется актуализация территориальной схемы обращения с ТКО.

Появление инфраструктуры обращения с ТКО по всей России помогает улучшать экологическую ситуацию и формировать экономику замкнутого цикла в стране.

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