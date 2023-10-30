Глава РЭО Буцаев: В Ярославской области появятся два мусоросортировочных комплекса

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как сообщает gorod55.ru, ППК «РЭО» планирует профинансировать строительство новых объектов за счет средств от выпущенных зеленых облигаций. Инвестиции составят примерно 90% от стоимости проектов, или 440 млн рублей.
По словам Дениса Буцаева, Ярославская область достигла определенных успехов в развитии инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках реализуемой реформы. В регионе запланировано строительство двух комплексов по сортировке мусора суммарной мощностью 100 тысяч тонн. Областное правительство и инвестор в лице акционерного общества «Чистый город» уже заключили необходимое для начала строительства соглашение. Сейчас инвестор ведет разработку проектно-сметной документации проектов.
Уже в следующем году предприятие мощностью 60 тысяч тонн будет построено рядом с мусорным полигоном у села Аксеново в Рыбинском районе. Еще один комплекс, мощностью 39,9 тысячи тонн, возведут около деревни Дертники Ростовского района. Запустить его в работу планируется уже в 2025 году.
«Стоимость проектов оценивается в 489 млн рублей. РЭО подтвердил готовность предоставить льготное финансирование инвестпроектам за счет средств от выпуска облигаций, это до 90% от стоимости, или 440 млн рублей», — раскрыл подробности финансирования инициативы замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.
Власти Ярославской области в 2022 году реконструировали мусоросортировочную станцию АО «Чистый город». Обновление системы велось в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Помимо этого, сейчас осуществляется актуализация территориальной схемы обращения с ТКО.
Появление инфраструктуры обращения с ТКО по всей России помогает улучшать экологическую ситуацию и формировать экономику замкнутого цикла в стране.