Голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове

Мужчина разбился, выпав из окна высотного дома в Ростове на Днепровском, 124Н. Очевидцы в сообществе Вконтакте «Это Ростов!» сообщили, что перед прыжком он разделся и оставил вещи на подоконнике. Также свидетели инцидента утверждают, что перед гибелью мужчина выкрикнул украинский лозунг.