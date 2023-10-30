Голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Мужчина разбился, выпав из окна высотного дома в Ростове на Днепровском, 124Н. Очевидцы в сообществе Вконтакте «Это Ростов!» сообщили, что перед прыжком он разделся и оставил вещи на подоконнике. Также свидетели инцидента утверждают, что перед гибелью мужчина выкрикнул украинский лозунг.
В полиции об инциденте пока ничего не сообщали. Официальные подробности происшествия уточняются.
Ранее в Таганроге под окнами многоэтажки нашли труп 27-летней матери двоих детей.