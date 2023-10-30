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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Ростове на Северном мужчина разбился, выпрыгнув из окна высотки

Голый мужчина выпал из окна высотки в Ростове

30 октября 2023, 05:43
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на Северном мужчина разбился, выпрыгнув из окна высотки
В Ростове на Северном мужчина разбился, выпрыгнув из окна высотки, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Мужчина разбился, выпав из окна высотного дома в Ростове на Днепровском, 124Н. Очевидцы в сообществе Вконтакте «Это Ростов!» сообщили, что перед прыжком он разделся и оставил вещи на подоконнике. Также свидетели инцидента утверждают, что перед гибелью мужчина выкрикнул украинский лозунг.

Вещи погибшегоВещи погибшего
Вещи погибшего
Фото: Вконтакте "Это Ростов!"

В полиции об инциденте пока ничего не сообщали. Официальные подробности происшествия уточняются.

Ранее в Таганроге под окнами многоэтажки нашли труп 27-летней матери двоих детей.

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