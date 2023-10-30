Городской чемпионат по северной ходьбе прошел в Суворовском

В Ростове-на-Дону северная ходьба получила толчок к развитию в 2018 году, именно тогда прошли первые большие соревнования. С 2021 года ходьба получила официальный статус как спортивная дисциплина в составе вида спорта «спортивный туризм», и с тех пор ее последователей стало гораздо больше. Правда на первый взгляд, основную массу участников составляют женщины всех возрастов. Но мужчины тоже активно подтягиваются, хотя и не всегда понимают важность занятий с опытным сертифицированным инструктором.