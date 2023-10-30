Городской чемпионат по северной ходьбе прошел в Суворовском

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Суворовском районе городское первенство по северной ходьбе, которую некоторые по ошибке называют скандинавской, проходит во второй раз. Любители этого дисциплины уверенно заявляют, что таких трасс, как в этом районе, больше в городе не найти.
— Я люблю бегать и люблю ходить, и чтобы ходить не впустую, решил попрактиковаться в северной ходьбе. Причем это все официально, от федерации туризма. Для проведения соревнований Суворовский был выбран не случайно. Здесь самая лучшая трасса второго класса, есть набор высоты, холмы и камни, — пояснил участник соревнований Вячеслав Ушич, участвующий в категории М 18-49.
В Ростове-на-Дону северная ходьба получила толчок к развитию в 2018 году, именно тогда прошли первые большие соревнования. С 2021 года ходьба получила официальный статус как спортивная дисциплина в составе вида спорта «спортивный туризм», и с тех пор ее последователей стало гораздо больше. Правда на первый взгляд, основную массу участников составляют женщины всех возрастов. Но мужчины тоже активно подтягиваются, хотя и не всегда понимают важность занятий с опытным сертифицированным инструктором.
— Нельзя сказать, что поклонники этого вида спорта женщины или пенсионеры. В наших секциях занимаются и мужчины и женщины. Есть много студентов. Конечно, вначале люди относились к этому виду спорта скептически. Некоторые пытались подколоть, спрашивая где лыжи, но со временем подобные модели поведения у них отпали, — рассказывает одна из судей городских соревнований, инструктор по северной ходьбе Ольга Куровская.
Соревнования проходили в двух возрастных категория: от 18 до 49 лет и 50 лет и старше. Мужчин и женщин оценивали отдельно в каждой возрастной категории. Абсолютно все справились с дистанцией трассы — она составляла 5 км, на протяжении которых спортсменам нужно было преодолеть спуски и подъемы, пройти и по мокрой глине, и по грунту, и по асфальту.
Владимиру Герасимову 68 лет. Он приехал рано утром в Суворовский из Батайска, специально для того чтобы принять участие в соревнованиях. По его словам, этот активность позволяет качественно нагрузить не только мышечную, но и дыхательную системы тела.
— Я занимаюсь северной ходьбой уже несколько месяцев. Поначалу немного скептически к ней относился, но когда попробовал, оказалось, что все не так просто. Здесь своя техника, свои правила. Все не так, как кажется со стороны. Здесь можно походить и подышать, — пояснил участник.
Как рассказали спортсмены, практически в каждом из районов Ростова-на-Дону сегодня есть клубы северной ходьбы. Одним из самых крупных по количеству участников является клуб «Город Золотой» — он охватывает весь Октябрьский район, частью которого является и ЖР Суворовский. Клуб был основан в 2021 году инструктором северной ходьбы Юлией Литовченко, она стала лауреатом первого места в категории Ж 18-49.
Несмотря на сильный ветер и на то, что далеко не всем достались призовые места, настроение было прекрасным, атмосфера под стать неожиданно солнечной погоде. Спортсмены по достоинству оценили полигон для соревнований, построенный спонсором мероприятия ВКБ-Новостройки.
После подведения итогов все призеры были награждены памятными медалями и дипломами. Чемпионат завершили общими аплодисментами и обещаниями ещё не раз встретиться на соревновательных тропах.
Ознакомиться со списком победителей можно здесь.