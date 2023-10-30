Градозащитники требуют остановить ремонт мозаичных панно в переходах Ростова

Градозащитники обратили внимание, что авторы проекта реконструкции не сделали акцента на историко-библиографические исследования мозаики, ее свойств, а также предложили технологию ремонта, при которой возможно утратить значительную часть панно, являющихся объектами ОКН. Кроме того, авторы письма выступили против демонтажа мозаики со стен и замены исторического пола целиком.