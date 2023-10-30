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Градозащитники требуют остановить ремонт мозаичных панно в переходах Ростова

Градозащитники требуют остановить ремонт мозаичных панно в переходах Ростова

30 октября 2023, 16:31
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Градозащитники требуют остановить ремонт мозаичных панно в переходах Ростова

Губернатора Голубева призывают остановить ремонт мозаичных панно в Ростове

В Ростове градозащитники потребовали приостановить ремонт мозаичных панно в подземных переходах и провести новые экспертизы, об этом рассказали в сообществе «Городской патруль».

В понедельник, 30 октября, стало известно, что около 70 художников, архитекторов и краеведов составили письмо на имя губернатора Ростовской области Василия Голубева, призывая главу региона обратить внимание на недостатки проекта реконструкции подземных переходов с мозаичными панно.

Градозащитники обратили внимание, что авторы проекта реконструкции не сделали акцента на историко-библиографические исследования мозаики, ее свойств, а также предложили технологию ремонта, при которой возможно утратить значительную часть панно, являющихся объектами ОКН. Кроме того, авторы письма выступили против демонтажа мозаики со стен и замены исторического пола целиком.

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Взамен градозащитники предложили провести повторную экспертизу проекта, применять индивидуальный подход в ремонте каждого из четырех подземных переходов, а также рассмотреть проект на общественном совете. Также они рекомендовали экспертов, которые уже работали над реставрацией аналогичных объектов, и призвали нанять их для разработки методики реставрации панно.

Причиной для выбора нового подрядчика общественники назвали обрушение монумента «Конники», которое поставило под сомнение качество работ ООО «СНПРУ Реставрация», по их данным, отвечающего за оба объекта.

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