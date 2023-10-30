Испытать культурный шок: самые необычные места для туристов в Новочеркасске

Posted 30 октября 2023, 15:25
Published 30 октября 2023, 15:25
Modified 30 октября 2023, 15:27
Updated 30 октября 2023, 15:27
Новочеркасск — большой промышленный город в Ростовской области, расположенный между реками Аксай и Тузлов, в 35 километрах от областного центра. Город имеет давнюю и богатую историю, в которой есть более 200 достопримечательностей и исторических памятников. Поэтому каждый турист, решивший увидеть Ростовскую область, должен обязательно посетить Новочеркасск.
Обычно люди никогда не выбирают вокзалы для посещения в туристических целях, так как это обычные и ничем не примечательные здания. Но только не в Новочеркасске.
Здание вокзала сразу же удивляет приезжих и говорит: здесь вы почувствуете прошлое. Здание появилось в 1864 году, почти сразу после того, как установили сообщение с Москвой.
Большое каменное здание, которое восхищает туристов свое красотой, было разрушено во время войны, поэтому то, что мы видим сегодня, — это копия старинного объекта. Но это не мешает наслаждаться его красотой и отмечать элементы классицизма.
В советское время Новочеркасск был промышленным центром, где производили различные химические продукты, включая заменитель крови.
Один из таких предприятий — завод синтетических продуктов, является интересной достопримечательностью города, которую стоит посетить. Хотя сейчас это место практически заброшено, оно может быть интересным для любителей индустриального туризма. Даже если просто посмотреть на исторический объект со стороны.
Однако следует помнить, что эта достопримечательность не подходит для вечернего визита и может понравиться далеко не всем.
В музее памяти и творчества Митрофана Грекова, советского художника, находится дом, в котором он проживал с 1924 по 1931 год. В это время он создал свои знаменитые полотна — «В отряд к Буденному», «Тачанка», «Бой под Егорьевской станицей».
В музее можно увидеть оригинальные картины, эскизы, этюды, предметы мебели и личные вещи самого художника. Особое место в экспозиции занимает его мастерская. Здесь находятся мольберт, наборы для рисования, шкаф, диван и металлический стул.
На стенах мастерской размещены произведения Митрофана Грекова.
Можно сказать, что в Новочеркасске исторических зданий не меньше, чем в Ростове. А некоторые улицы даже имеют более плотную дореволюционную застройку.
Туристам советуют прогуляться по двум главным улицам — Московской и Платовскому проспекту, чтобы полюбоваться архитектурными памятниками. И если вдруг станет холодно, то можно спрятаться от ветра в открытых входных залах и насладиться интерьерами этих зданий.
На территории Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия находится музей, который посвящен этому древнему ремеслу. Экспозиция музея пользуется широкой известностью и привлекает внимание не только обычных туристов, но и космонавтов и иностранных делегаций. Музей был открыт в 1972 году и отличается своей оригинальностью.
В здании представлены разнообразные экспонаты, которые позволяют посетителям познакомиться с историей производства вина как в донском регионе, так и во всем мире. Здесь не получится найти скучных вещей — каждый предмет интересен и непохож на другие, ведь они были собраны со всех уголков планеты. Кроме увлекательной экскурсии, посетителям предлагается попробовать различные сорта вина и приобрести себе сувениры в небольшом киоске, расположенном неподалеку от музея.
Добавим, что в Новочеркасске есть большое количество памятников, которые доступны для просмотра всем желающим. Поэтому туристы, которые решат приехать в город, всегда найдут, чем заняться.
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