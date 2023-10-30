Как провести Велесову ночь: советы эзотерика

В ночь с 31 октября на 1 ноября многие люди в разных странах празднуют Хэллоуин. Но у славян был свой особый праздник в это время, который назывался Велесова ночь. Во время этого праздника люди старались оставаться дома.

Эзотерик Аделина Панина рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как провести один из самых важных праздников для наших предков. «По верованиям, помимо мира обычной жизни, есть еще мир духов — Нави. В ночь, когда Белобог передает колесо года Чернобогу, граница между мирами становится тонкой, и мертвые могут войти в мир живых, а живые — в мир духов», — сказала Панина. Защитником на этом пути был Велес. Как принять Велесову ночь правильно Считается нехорошим знаком знакомиться в Велесову ночь. Новый человек может привести лишь к неприятностям и несчастью, предупредила эзотерик. Лучше всего провести этот темный период с родственниками. «Славяне стремились провести ночь в кругу семьи. Думали, что люди могут пригласить ушедших родственников к себе домой. Поэтому ставили на столы пустые тарелки с приборами специально для предков», — рассказала Панина. Также, в ночь с 31 октября на 1 ноября, зажигались огни на дорожке к дому, чтобы духи могли найти путь к своим близким. На порог и подоконник кладутся ветви рябины, а для домового оставляются угощения, которые должны простоять всю ночь. Просьба помощи у предков Кроме того, продолжила Панина, в Велесову ночь можно попросить помощи у своих предков. «Для этого перед сном нужно представить своего последнего умершего родственника и рассказать ему о своей проблеме. Если вы видите его во сне, то это хороший знак — предки услышали вашу просьбу и помогут вам», — пояснила собеседница издания. Также перед сном можно загадать желание и положить под подушку яблоко. Утром, когда вы его будете чистить, обратите внимание на длину стружки — чем она длиннее, тем больше шансов прожить долго, поделилась секретом эзотерик.