Как сэкономить на оплате ЖКХ в Ростовской области в 2023 году

Если говорить об электричестве, дончанам советуют использовать энергосберегающие лампы, желательно, на 9 Вт. Если добавить к лампам диммеры[Прим. редакции — Электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности. Обычно используется для регулировки яркости света, излучаемого лампами накаливания или светодиодами.] и датчики движения, то это позволит значительно сэкономить на освещении. Кроме того, неиспользуемые приборы рекомендуют отключать от сети не только в целях экономии, но и целях безопасности, ведь скачки напряжения могут «сжечь» технику или вывести ее из строя.