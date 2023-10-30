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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Как сэкономить на оплате ЖКХ в Ростовской области в 2023 году

Как сэкономить на оплате ЖКХ в Ростовской области в 2023 году

30 октября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Как сэкономить на оплате ЖКХ в Ростовской области в 2023 году

МинЖКХ Ростовской области рассказали, как уменьшить расходы на воду и свет

В Ростовской области жителям советуют меньше лить воду из крана, приобрести посудомойки и энергосберегающие лампы, о способах экономии рассказали в МинЖКХ региона.

Портал 1Rnd со ссылкой на представителей Министерства ЖКХ Ростовской области рассказал, как пользоваться услугами водоснабжения и электричеством, чтобы это не ударило по кошельку. Сейчас, когда тарифы ЖКХ продолжают расти, лучшим решением станет экономия ресурсов — электричества и воды.

Так представители ведомства рекомендуют дончанам не забывать закрывать кран, когда они чистят зубы, бреются или моют посуду, выбирать душ вместо ванной, благодаря чему удастся сэкономить более 70 литров воды при каждом купании. Кроме того, в больших семьях экономить поможет посудомойка, которая сократит потребление воды при мытье посуды. В МинЖКХ добавили, что очень важно установить счетчики, благодаря чему счета будут приходить без повышающего коэффициента. Не менее важно постоянно сохранять сантехнику в рабочем и исправном состоянии — бачки и краны не должны течь.

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выбирать душ вместо ванной, благодаря чему удастся сэкономить более 70 литров воды при каждом купании. выбирать душ вместо ванной, благодаря чему удастся сэкономить более 70 литров воды при каждом купании.
выбирать душ вместо ванной, благодаря чему удастся сэкономить более 70 литров воды при каждом купании.
Фото: 1MI

Если говорить об электричестве, дончанам советуют использовать энергосберегающие лампы, желательно, на 9 Вт. Если добавить к лампам диммеры[Прим. редакции — Электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности. Обычно используется для регулировки яркости света, излучаемого лампами накаливания или светодиодами.] и датчики движения, то это позволит значительно сэкономить на освещении. Кроме того, неиспользуемые приборы рекомендуют отключать от сети не только в целях экономии, но и целях безопасности, ведь скачки напряжения могут «сжечь» технику или вывести ее из строя.

Ранее в Ростове перевозчики попросили увеличить цены на проезд до 52 рублей.

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