Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Минздрав Ростовской области определился, сколько денег потребуется для реконструкции БСМП Таганрога. Технико-ценовой аудит был проведен еще в конце прошлого года. Согласно нему, на обновление БСМП нужно, как минимум, 32 миллиарда рублей.
Бюджет на реконструкцию будут запрашивать, в том числе, на федеральном уровне.
«Все документы направлены на рассмотрение для принятия решения на федеральном уровне о полной реконструкции больницы», — сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Она добавляет, что БМСП находится в предаварийном состоянии, а потому капитальный ремонт строителями не рекомендуется.
Ранее пациенты БСМП Таганрога пожаловались на тараканов в медучреждении. Только после этого в больнице провели санобработку.