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Published Сегодня, 09:57

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«Предаварийное состояние»: Реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд руб

Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей

30 октября 2023, 09:57
Фото: donland.ru
«Предаварийное состояние»: Реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд руб

Реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 миллиарда рублей

Реконструкция БСМП Таганрога обойдется в 32 миллиарда рублей, заявили в Минздраве Ростовской области.

Минздрав Ростовской области определился, сколько денег потребуется для реконструкции БСМП Таганрога. Технико-ценовой аудит был проведен еще в конце прошлого года. Согласно нему, на обновление БСМП нужно, как минимум, 32 миллиарда рублей.

Бюджет на реконструкцию будут запрашивать, в том числе, на федеральном уровне.

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«Все документы направлены на рассмотрение для принятия решения на федеральном уровне о полной реконструкции больницы», — сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Она добавляет, что БМСП находится в предаварийном состоянии, а потому капитальный ремонт строителями не рекомендуется.

Ранее пациенты БСМП Таганрога пожаловались на тараканов в медучреждении. Только после этого в больнице провели санобработку.

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