Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей

Минздрав Ростовской области определился, сколько денег потребуется для реконструкции БСМП Таганрога. Технико-ценовой аудит был проведен еще в конце прошлого года. Согласно нему, на обновление БСМП нужно, как минимум, 32 миллиарда рублей.