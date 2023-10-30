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Компания ростовского олигарха Саввиди собирается купить еще один порт в Греции

Компания ростовского олигарха Саввиди собирается купить еще один порт в Греции

30 октября 2023, 05:27
Фото: wikimedia.org
Компания ростовского олигарха Саввиди собирается купить еще один порт в Греции
Структуры ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, основателя «Группы Агроком», выиграли тендер на покупку контрольного пакета акций порта в греческом городе Волос, пишет «Город N» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Компания, принадлежащая Ивану Саввиди, победила на аукционе по продаже контрольного пакета акций (67%) порта города Волос в Греции, предложив 51 миллион евро.

Победитель торгов — компания под названием «Администрация порта Салоники» (Thessaloniki Port Authority SA, ThPA), которая находится под контролем Саввиди.

Структура ростовского олигарха предложила вдвое больше, чем остальные участники торгов. Однако для завершения сделки необходимо получить одобрение от греческих властей. Немецкая газета Handelsblatt указывает на то, что политические факторы могут повлиять на этот процесс.

СМИ сообщает, что в 2022 году Саввиди намеревался приватизировать северный греческий порт Александруполис. Однако власти Греции отменили эту сделку в последний момент из-за стратегической значимости Александруполиса. Это важный центр военных операций США и НАТО на Балканах и в Черноморском регионе.

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Порт Волос имеет скромные показатели. Его доход составляет около 5,3 миллиона евро, а прибыль — 1,5 миллиона евро.

Порт способен обрабатывать различные грузы. Однако его потенциал как туристического порта гораздо выше. Здесь есть 133 причальных места для яхт длиной до 60 метров.

Стоит отметить, что город Волос является побратимом Ростова-на-Дону.

Саввиди уже владеет несколькими активами в Греции: футбольным клубом ПАОК, компанией по производству минеральной воды, телеканалом.

В прошлом году его структуры также приобрели гостиничный комплекс Porto Carras за 205 миллионов евро. В 2021 году бизнесмен получил контроль над портом в Салониках.

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#Общество#Экономика#Бизнес#Ростов-на-Дону#Гостиничный бизнес#Греция#Иван Саввиди#Агроком#Салоники#Город Волос
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