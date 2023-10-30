Компания ростовского олигарха Саввиди собирается купить еще один порт в Греции

СМИ сообщает, что в 2022 году Саввиди намеревался приватизировать северный греческий порт Александруполис. Однако власти Греции отменили эту сделку в последний момент из-за стратегической значимости Александруполиса. Это важный центр военных операций США и НАТО на Балканах и в Черноморском регионе.