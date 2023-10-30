Магазин с американской косметикой заставили заплатить ростовскому ТЦ «Горизонт»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Представители ТЦ через потребовали от бизнесмена выплатить 350 тысяч рублей штрафа за нарушение сроков предоставления полиса гражданской ответственности. Еще 285 тысяч рублей якобы за нарушение норм и правил пожарной безопасности в помещении.
Кроме того, были еще штрафы на 15 тысяч рублей за нарушение условий договора. Но представитель ответчика против заявленных требований возражал.
Суд выяснил, что договор аренды заключили в 2016 году, после чего в ТЦ открыли магазин косметики «NYX Professional». Но истец заявил, что арендатор нарушил сроки уплаты арендной платы, из-за чего от него потребовали выплатить пени на 2,5 тысячи рублей.
Кроме того, представители ТЦ пожаловались и на другие нарушения условий договора.
Теперь суд принял решение взыскать 872 рубля пени, 10 тысяч рублей штрафа, а также 289 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказали.
Ранее около 27 миллионов рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области.