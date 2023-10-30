Магазин с американской косметикой заставили заплатить ростовскому ТЦ «Горизонт»

Суд выяснил, что договор аренды заключили в 2016 году, после чего в ТЦ открыли магазин косметики «NYX Professional». Но истец заявил, что арендатор нарушил сроки уплаты арендной платы, из-за чего от него потребовали выплатить пени на 2,5 тысячи рублей.