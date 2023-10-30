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Ростовский ТЦ «Горизонт» засудил магазин с американской косметикой

Магазин с американской косметикой заставили заплатить ростовскому ТЦ «Горизонт»

30 октября 2023, 07:12
Фото: Midjourney
Ростовский ТЦ «Горизонт» засудил магазин с американской косметикой
Бизнесмена Артема Вереева обязали выплатить деньги «Торговому комплексу Горизонт» в Ростове-на-Дону, говорится в материалах арбитражного суда.

Представители ТЦ через потребовали от бизнесмена выплатить 350 тысяч рублей штрафа за нарушение сроков предоставления полиса гражданской ответственности. Еще 285 тысяч рублей якобы за нарушение норм и правил пожарной безопасности в помещении.

Кроме того, были еще штрафы на 15 тысяч рублей за нарушение условий договора. Но представитель ответчика против заявленных требований возражал.

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Суд выяснил, что договор аренды заключили в 2016 году, после чего в ТЦ открыли магазин косметики «NYX Professional». Но истец заявил, что арендатор нарушил сроки уплаты арендной платы, из-за чего от него потребовали выплатить пени на 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, представители ТЦ пожаловались и на другие нарушения условий договора.

Теперь суд принял решение взыскать 872 рубля пени, 10 тысяч рублей штрафа, а также 289 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказали.

Ранее около 27 миллионов рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области.

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