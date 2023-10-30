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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

«Меня аж передернуло»: в небе над Таганрогом раздался звук, похожий на взрыв

«Меня аж передернуло»: в небе над Таганрогом раздался звук, похожий на взрыв

30 октября 2023, 17:08
Фото: 1MI
«Меня аж передернуло»: в небе над Таганрогом раздался звук, похожий на взрыв

В Таганроге жителей испугал звук взрыва вечером 30 октября

В Таганроге жители пожаловались на хлопок, напоминающий взрыв, в районе рощи «Дубки», сообщения об этом появились в соцсетях.

В понедельник, 30 октября, около 19.50 мск жители Таганрога в сети «ВКонтакте» поделились, что услышали «какой-то взрыв» в районе рощи «Дубки». По словам местных жителей, ударная волна была достаточной силы, чтобы сработали сигнализации у ближайших транспортных средств.

«Кто-то слышал сейчас в районе Дубков какой-то взрыв? Что это было? На машинах сигнализация сработала, меня аж передернуло», — заявил местный житель.

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В комментариях горожане заявили, что им тоже интересно происхождение странного звука, и они слышали его даже при закрытых окнах, а жители других районов пожаловались, что ничего не услышали.

Журналисты уже запросили комментарий о произошедшем у местных органов власти, информация уточняется.

Ранее в Ростове рассказали о результатах работы систем ПВО 29 октября.

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