«Меня аж передернуло»: в небе над Таганрогом раздался звук, похожий на взрыв

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
В понедельник, 30 октября, около 19.50 мск жители Таганрога в сети «ВКонтакте» поделились, что услышали «какой-то взрыв» в районе рощи «Дубки». По словам местных жителей, ударная волна была достаточной силы, чтобы сработали сигнализации у ближайших транспортных средств.
«Кто-то слышал сейчас в районе Дубков какой-то взрыв? Что это было? На машинах сигнализация сработала, меня аж передернуло», — заявил местный житель.
В комментариях горожане заявили, что им тоже интересно происхождение странного звука, и они слышали его даже при закрытых окнах, а жители других районов пожаловались, что ничего не услышали.
Журналисты уже запросили комментарий о произошедшем у местных органов власти, информация уточняется.
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