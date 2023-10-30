На форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске рассказали о росте показателей госпабликов в РФ

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отмечает, что государственные паблики уже привлекли 115 миллионов подписчиков, из которых почти 46 миллионов являются уникальными. Государственные паблики разделены на различные территориальные уровни — от федеральных до сельских поселений, а также по разным тематическим направлениям: культура, спорт, образование, здравоохранение и другие. Это самая крупная и при этом точная система информирования россиян о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Цепелев подчеркнул, что развитие государственных пабликов в регионах — это большая ответственность для АНО «Диалог Регионы» и центра управления регионами.