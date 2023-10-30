На форуме «ПРОФ-IT» в Новосибирске рассказали о росте показателей госпабликов в РФ

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Издание atas.info пишет, что заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов поделился результатами первого года работы официальных страниц госорганов в социальных сетях. Он отметил, что за год была создана уникальная система цифровых представительств государственных органов и организаций, которая стала мощным информационным каналом для граждан. За этот период количество сообществ выросло с 13 тысяч до 173 тысяч.
«Диалог», головная организация центров управления регионами, несет ответственность за реализацию закона на уровне субъектов.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отмечает, что государственные паблики уже привлекли 115 миллионов подписчиков, из которых почти 46 миллионов являются уникальными. Государственные паблики разделены на различные территориальные уровни — от федеральных до сельских поселений, а также по разным тематическим направлениям: культура, спорт, образование, здравоохранение и другие. Это самая крупная и при этом точная система информирования россиян о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Цепелев подчеркнул, что развитие государственных пабликов в регионах — это большая ответственность для АНО «Диалог Регионы» и центра управления регионами.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов сообщил, что ежемесячно более 85 миллионов пользователей активно пользуются социальной сетью «ВКонтакте». Приблизительно половина этой аудитории проявляет заинтересованность работой государственных учреждений или сталкивается с вопросами, связанными с их деятельностью.
В Новосибирской области функционируют 3 518 государственных пабликов, общее количество подписчиков которых составляет порядка 1,9 миллиона. По словам руководителя центра управления регионом Ольги Соболевой, обучение персонала государственных организаций и предоставление им необходимой поддержки является одним из основных вопросов развития государственных пабликов. В качестве мотивации могут выступать дополнительные выплаты, благодарственные письма и внутрирегиональный рейтинг. С начала года ЦУР обучил навыкам управления публичными страницами, созданию оригинального контента и развитию эффективной коммуникации 800 администраторов государственных пабликов.
В соответствии с законом с 1 декабря 2022 года все органы власти и госучреждения должны иметь свою страницу в ответственных социальных сетях.