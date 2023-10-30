На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку

Еще одной важной новостью дня стало обнаружение необычной рыбы с наростами в водах реки Дон, в местном Telegram-канале появилось сообщение, что рыбаки выловили щуку с розовыми наростами на теле. Большая рыба попала в руки рыбака, который заметил необычные отростки на чешуе щуки. Всего их было три, они имели необычный кораллово-розовый цвет с синим отливом.