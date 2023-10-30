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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку

На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку

30 октября 2023, 15:44
Фото: Pxhere
На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку
В Ростовской области установят дополнительные камеры на дорогах для слежения за нарушителями, пока дончане безуспешно «ломятся» в неисправный Telegram и ловят подозрительных щук.

Наблюдение за периметром

Власти Ростовской области объявили, что планируют закупить еще 20 дорожных камер, которые появятся на дорогах региона.

Причиной закупки нового оборудования стала статистика ДТП на дорогах Ростовской области, в ходе анализа аварий удалось выяснить, что большинство из них произошло из-за нарушения водителями ПДД.

Теперь новые камеры пополнят комплекс фотовидеофиксации, их планируют установить до конца 2023 года, закупку дополнительных камер на замену изношенным планируют обсудить и продолжить в 2024 году.

Загадочная болезнь

Еще одной важной новостью дня стало обнаружение необычной рыбы с наростами в водах реки Дон, в местном Telegram-канале появилось сообщение, что рыбаки выловили щуку с розовыми наростами на теле. Большая рыба попала в руки рыбака, который заметил необычные отростки на чешуе щуки. Всего их было три, они имели необычный кораллово-розовый цвет с синим отливом.

Рыбаки предположили, что рыба больна, и разместили фото в Интернете, чтобы выяснить происхождение загадочных отростков.

Еще одной важной новостью дня стало обнаружение необычной рыбы с наростами в водах реки Дон Еще одной важной новостью дня стало обнаружение необычной рыбы с наростами в водах реки Дон
Еще одной важной новостью дня стало обнаружение необычной рыбы с наростами в водах реки Дон
Фото: t.me/rostovrnd

Оторванные от остального мира

Главной новостью стали массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Первыми на неработающий мессенджер стали жаловаться жители Ростова, которые заявили, что не могут зайти в Telegram со своих смартфонов.

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По словам местных жителей, перебои в работе начались еще ночью на 30 октября, сообщения перестали обновляться
Фото: 1MI

По словам местных жителей, перебои в работе начались еще ночью на 30 октября, сообщения перестали обновляться, а отправка собственных дончанам стала недоступна или занимала более минуты. При этом компьютерная версия приложения успешно продолжала работу без сбоев.

Аналогичная ситуация в настоящий момент сохраняется на всем Северном Кавказе, в Чеченской Республике и Республике Дагестан, а также Ставропольском крае.

Перебои связывают с беспорядками в Махачкале, однако официальных сообщений о произошедшем не поступало.

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