На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Власти Ростовской области объявили, что планируют закупить еще 20 дорожных камер, которые появятся на дорогах региона.
Причиной закупки нового оборудования стала статистика ДТП на дорогах Ростовской области, в ходе анализа аварий удалось выяснить, что большинство из них произошло из-за нарушения водителями ПДД.
Теперь новые камеры пополнят комплекс фотовидеофиксации, их планируют установить до конца 2023 года, закупку дополнительных камер на замену изношенным планируют обсудить и продолжить в 2024 году.
Еще одной важной новостью дня стало обнаружение необычной рыбы с наростами в водах реки Дон, в местном Telegram-канале появилось сообщение, что рыбаки выловили щуку с розовыми наростами на теле. Большая рыба попала в руки рыбака, который заметил необычные отростки на чешуе щуки. Всего их было три, они имели необычный кораллово-розовый цвет с синим отливом.
Рыбаки предположили, что рыба больна, и разместили фото в Интернете, чтобы выяснить происхождение загадочных отростков.
Главной новостью стали массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Первыми на неработающий мессенджер стали жаловаться жители Ростова, которые заявили, что не могут зайти в Telegram со своих смартфонов.
По словам местных жителей, перебои в работе начались еще ночью на 30 октября, сообщения перестали обновляться, а отправка собственных дончанам стала недоступна или занимала более минуты. При этом компьютерная версия приложения успешно продолжала работу без сбоев.
Аналогичная ситуация в настоящий момент сохраняется на всем Северном Кавказе, в Чеченской Республике и Республике Дагестан, а также Ставропольском крае.
Перебои связывают с беспорядками в Махачкале, однако официальных сообщений о произошедшем не поступало.