Над дорогами Ростовской области 14 раз заметили дроны

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В правительстве Ростовской области обсудили статистику аварийности в регионе. Чиновники рассказали, что для снижения количества ДТП используются беспилотники.
С июля по сентябрь БПЛА произвели 14 взлетов и зафиксировали 28 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.
Также для предотвращения аварий в Ростовской области используют дорожные камеры. Так, до конца года в регионе закупят 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений.
Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.