rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Беспилотники используют в Ростовской области, чтобы предотвратить ДТП

Над дорогами Ростовской области 14 раз заметили дроны

30 октября 2023, 10:02
Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
Беспилотники используют в Ростовской области, чтобы предотвратить ДТП

Беспилотники используют в Ростовской области, чтобы предотвратить ДТП

В Ростовской области БПЛА используют, чтобы снизить аварийность на дорогах, рассказали в правительстве региона.

В правительстве Ростовской области обсудили статистику аварийности в регионе. Чиновники рассказали, что для снижения количества ДТП используются беспилотники.

С июля по сентябрь БПЛА произвели 14 взлетов и зафиксировали 28 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.

В Ростовской области сбили водителя, который вышел из авто, чтобы поставить аварийку
Узнать подробнее

Также для предотвращения аварий в Ростовской области используют дорожные камеры. Так, до конца года в регионе закупят 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.

Читайте также:
Десятки комплексов обнаружения БПЛА установят в Ростове до конца годаРостовчане массово сообщают о сбое в работе TelegramГолый мужчина выпал из окна высотки в Ростове
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей
Сегодня, 09:57
Ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
Сегодня, 08:14
Урбанист Зайцев рассказал, чем опасны в Ростове автобусы без сидений
Сегодня, 09:34
Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей
Сегодня, 09:57
Щуку со страшной загадочной болезнью выловили рыбаки в реке Дон в Ростове
Сегодня, 09:03