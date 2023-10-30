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Published Сегодня, 09:07

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Требуют замены: В Ростовской области закупят 20 новых дорожных камер

Новые камеры для фиксации нарушений появятся на дорогах Ростовской области

30 октября 2023, 09:07
Фото: donland.ru
Требуют замены: В Ростовской области закупят 20 новых дорожных камер

Власти Ростовской области закупят 20 новых дорожных камер

До конца года власти закупят 20 новых дорожных камер, сообщили в правительстве Ростовской области.

В правительстве Ростовской области обсудили статистику ДТП в этом году. Выяснилось, что большая часть аварий связана с нарушением водителями правил дорожного движения.

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За соблюдением ПДД на дорогах региона следят камеры фотовидеофиксации. Однако часть из них изношена и требует замены. В министерстве транспорта заявили, что до конца года в Ростовскую область поступит 20 новых дорожных камер. Продолжить закупку оборудования планируют и в 2024 году.

Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.

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