Новые камеры для фиксации нарушений появятся на дорогах Ростовской области

За соблюдением ПДД на дорогах региона следят камеры фотовидеофиксации. Однако часть из них изношена и требует замены. В министерстве транспорта заявили, что до конца года в Ростовскую область поступит 20 новых дорожных камер. Продолжить закупку оборудования планируют и в 2024 году.