Новые камеры для фиксации нарушений появятся на дорогах Ростовской области

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В правительстве Ростовской области обсудили статистику ДТП в этом году. Выяснилось, что большая часть аварий связана с нарушением водителями правил дорожного движения.
За соблюдением ПДД на дорогах региона следят камеры фотовидеофиксации. Однако часть из них изношена и требует замены. В министерстве транспорта заявили, что до конца года в Ростовскую область поступит 20 новых дорожных камер. Продолжить закупку оборудования планируют и в 2024 году.
Ранее в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.