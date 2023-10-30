Опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Поисковики провели раскопки в частном секторе на Западном. Летом 1942 года там шли ожесточенные бои. Военнослужащие девятой дивизии НКВД пытались остановить на этом рубеже «СС Викинг».
Поисковики отмечают, местные жители давно знали о возможных захоронениях и останках воинов-чекистов.
Поисковикам во время раскопок удалось найти опорный пункт обороны, части вооружения бойцов частей НКВД, предметы их экипировки и личные вещи, а также блиндаж, выкопанный, вероятно, жителями Ростова весной 1942 года. Останки самих солдат поисковики собираются искать с помощью георадара.
Ранее больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году.