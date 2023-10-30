Опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове

Поисковикам во время раскопок удалось найти опорный пункт обороны, части вооружения бойцов частей НКВД, предметы их экипировки и личные вещи, а также блиндаж, выкопанный, вероятно, жителями Ростова весной 1942 года. Останки самих солдат поисковики собираются искать с помощью георадара.