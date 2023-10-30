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Опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове

Опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове

30 октября 2023, 10:59
Фото: «Миус Фронт» ВК
Опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове
В Ростове во время раскопок в частном секторе нашли личные вещи военные и предметы экипировки времен ВОВ, сообщили поисковики «Миус-Фронт».

Поисковики провели раскопки в частном секторе на Западном. Летом 1942 года там шли ожесточенные бои. Военнослужащие девятой дивизии НКВД пытались остановить на этом рубеже «СС Викинг».

Поисковики отмечают, местные жители давно знали о возможных захоронениях и останках воинов-чекистов.

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Поисковики провели раскопки в частном секторе на Западном.Поисковики провели раскопки в частном секторе на Западном.
Поисковики провели раскопки в частном секторе на Западном.
Фото: «Миус Фронт» ВК

Поисковикам во время раскопок удалось найти опорный пункт обороны, части вооружения бойцов частей НКВД, предметы их экипировки и личные вещи, а также блиндаж, выкопанный, вероятно, жителями Ростова весной 1942 года. Останки самих солдат поисковики собираются искать с помощью георадара.

Ранее больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году.

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