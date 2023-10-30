Парикмахер назвал 5 самых популярных женских стрижек у ростовчанок

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По словам эксперта, самой популярной прической у дончанок считаются длинные волосы с ровным срезом, а также стрижка «Каскад».
«Больше всего такие причёски популярны среди молодых девушек. Женщины постарше чаще носят среднюю длину волос или коротко стригутся. Но классическое каре уже не в тренде.», — рассказывает Елена Долженкова.
«Такой вариант можно назвать „антивозрастным“. Рваные пряди визуально делают женщин моложе», — поясняет эксперт.
Среди коротких женских стрижек на пике популярности оказалась «Бикси». «Это нечто среднее между классическими вариантами боб-стрижки и пикси. Выглядит сдержанно и в то же время очень освежает лицо», — поясняет специалист.
Ростовчанки, по словам парикмахера, предпочитают более современные вариант этой причёски не с классическим ровным срезам, а с рваными прядями.
Елена Долженкова добавляет, что в 2023 году внезапно вернулась в моду и стала одним из самых ярких трендов прическа «Аврора».
«Она давно считалась винтажной, но сейчас её переосмыслили. Хотя очертания остались те же: повсюду рваные пряди-перышки, удлинённый на затылке и укороченные в районе макушки и челки», — говорит парикмахер.
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