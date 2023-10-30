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Парикмахер назвал 5 самых популярных женских стрижек у ростовчанок

Парикмахер назвал 5 самых популярных женских стрижек у ростовчанок

30 октября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Парикмахер назвал 5 самых популярных женских стрижек у ростовчанок
Мода на каре прошла, в тренде максимальная естественность, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский парикмахер Елена Долженкова.

По словам эксперта, самой популярной прической у дончанок считаются длинные волосы с ровным срезом, а также стрижка «Каскад».

«Больше всего такие причёски популярны среди молодых девушек. Женщины постарше чаще носят среднюю длину волос или коротко стригутся. Но классическое каре уже не в тренде.», — рассказывает Елена Долженкова.

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«Такой вариант можно назвать „антивозрастным“. Рваные пряди визуально делают женщин моложе», — поясняет эксперт.

Среди коротких женских стрижек на пике популярности оказалась «Бикси». «Это нечто среднее между классическими вариантами боб-стрижки и пикси. Выглядит сдержанно и в то же время очень освежает лицо», — поясняет специалист.

Ростовчанки, по словам парикмахера, предпочитают более современные вариант этой причёски не с классическим ровным срезам, а с рваными прядями.

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Елена Долженкова добавляет, что в 2023 году внезапно вернулась в моду и стала одним из самых ярких трендов прическа «Аврора».

«Она давно считалась винтажной, но сейчас её переосмыслили. Хотя очертания остались те же: повсюду рваные пряди-перышки, удлинённый на затылке и укороченные в районе макушки и челки», — говорит парикмахер.

Ранее RostovGazeta писала о том, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде.

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