Потеря нательного креста: связь между символом и духовной жизнью

Потеря креста также может указывать на то, что человек отдалился от Бога, что его вера ослабла. В таком случае это может быть предупреждением и намеком на то, что пора задуматься о своей духовной жизни. Такие события никогда не происходят просто так и всегда имеют какое-то значение в жизни человека, заключила ясновидящая.