Потеря нательного креста: связь между символом и духовной жизнью

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Миссия выполнена: ясновидящая объяснила смысл потери нательного креста.
Для многих людей нательный крест — это не только символ веры, но и личный талисман. Потерять его считается настоящим горем, поэтому у некоторых людей есть обыкновение проверять его наличие. Если крест сломался или померк, то люди начинают готовиться к трудностям в жизни.
Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, насколько страшно потерять или сломать свой нательный крест.
По ее словам, потеря креста может указывать человеку, что пора обратить внимание на духовную жизнь, а не только на материальное.
«В разных культурах и религиях разрыв цепочки с крестом или его поломка могут быть восприняты как несчастливый знак, указывающий на предстоящие проблемы. Но стоит помнить, что приметы не всегда сбываются, и многое зависит от самого человека», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Есть и положительная сторона в таком неприятном событии, считает ясновидящая. В России верили, что крест теряется или ломается просто потому, что он утратил свою защитную силу, поскольку выполнил свою задачу — защищать и оберегать владельца. Поэтому достаточно просто пойти и купить новый.
«Крест в христианской традиции символизирует человеческую мужество и смирение, человек должен достойно „нести свой крест“. Потеря креста может означать, что человек искупил свои грехи и исправил ошибки», — добавила Мишина.
Потеря креста также может указывать на то, что человек отдалился от Бога, что его вера ослабла. В таком случае это может быть предупреждением и намеком на то, что пора задуматься о своей духовной жизни. Такие события никогда не происходят просто так и всегда имеют какое-то значение в жизни человека, заключила ясновидящая.