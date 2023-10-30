Препарат нового поколения для проведения лучевой терапии: еще один шаг в медицине

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Болезнь, с которой ведется борьба за жизнь
По статистике, 16% смертей в мире приходится на онкологические заболевания. Примерно каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина заболевают раком.
Среди основных современных методов лечения коварной болезни выделяют хирургическое вмешательство, химиотерапию и облучение. Но наука не стоит на месте, ученые ежедневно делают шаги в сторону совершенствования диагностики и лечения даже таких сложных и страшных заболеваний. Так, молодая ученая Ольга Плотникова является частью этого большого и значимого дела.
Об ученой
Ольга Сергеевна Плотникова — врач-радиотерапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» (ГБУЗ ПКОД) и ассистент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России).
Ольга Сергеевна с детства мечтала стать врачом и вектор своего движения определила еще в раннем возрасте с подработки санитаркой. Образовательный путь девушка начала в 2008 году в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России со специальности «Лечебное дело», в 2019 году на базе этого же учреждения окончила ординатуру по специальности «Онкология», а сейчас там же продолжает обучение в аспирантуре. Молодая ученая уже много лет активно занимается научно-исследовательской деятельностью, работая над препаратом нового поколения для проведения лучевой терапии. В рамках выполнения научной работы Ольга Сергеевна стала грантополучателем Фонда содействия инновациям по программам УМНИК и СТАРТ-1.
Меньше сложных слов: о разработке
Многие пациенты с онкологическим заболеванием нуждаются после операции в лучевой терапии. Важную роль при использовании данного метода играет точное определение очага опухоли. Так, молодая ученая создала образец будущего лекарственного препарата, который «буквально подсвечивает то место, где находилась опухоль, и локально усиливает воздействие ионизирующего излучения».
Данный образец представляет собой гель с частицами оксида тантала, включенного в биостекло, который наносится на место, где находилась опухоль. Рану ушивают, и через 4–8 недель пациент направляется на лучевую терапию.
Преимуществом данного вещества является то, что оно может оставаться в теле человека длительное время без вреда для организма. Более того, частицы оксида тантала позволяют добиться концентрации ионизирующего излучения, что в два раза увеличивает эффективность локального воздействия на опухоль.
Используемый гель видно на снимке компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и обычном рентгене, что позволяет четко увидеть место, где находилось злокачественное образование до удаления.
Пока эффективность разрабатываемого препарата была экспериментально подтверждена на мышах, которых лечили с его помощью, используя классический метод лучевой терапии.
А что дальше?
«Мы движемся в направлении того, чтобы разрабатываемый образец вводился внутривенно, посредством взаимодействия с клетками организма сам распознавал, какие клетки злокачественные и прикреплялся к ним. Но пока мы к этому не пришли и занимаемся разработкой формы для послеоперационного облучения», — делится молодая ученая о сегодняшнем состоянии дел и своим взглядом в будущее.
«Работа по локальной радиомодификации ведется девятый год, я вижу огромные перспективы в этом методе и думаю, что в ближайшее время он должен появиться у нас в клиниках», — говорит научный руководитель Ольги, профессор, доктор медицинских наук ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, врач-маммолог Владимир Иосифович Апанасевич.
Поддержка
В 2022 году Тихоокеанский государственный медицинский университет стал участником программы «Приоритет 2030». «Это поддержка молодых преподавателей, молодых ученых с системой внутривузовских научных грантов», — рассказывает Екатерина Елисеева, доктор медицинских наук, профессор, проректор по научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.
Таким образом, обучающиеся Тихоокеанского государственного медицинского университета в настоящий момент имеют возможность получить поддержку и реализовать свои идеи, которые в будущем могут изменить жизни многих людей не только в Приморском крае и России, но и во всем мире.
«Я мечтаю получить Нобелевскую премию»
Мечты Ольги Плотниковой имеют свойство сбываться, поэтому она не боится ставить перед собой большие цели и успешно достигать их. «Я мечтаю о том, чтобы моя разработка из лекарственного образца стала полноценным препаратом, и через несколько лет, когда ее будут использовать в реальной клинической практике, я буду смотреть на это и невероятно гордиться, что спустя столько лет мы сделали это нашей командой, мы к этому пришли!» — с радостью и искренней верой говорит молодая ученая, стремящаяся оставить свой вклад в развитие отечественной медицины.