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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Провокационным назвали в школе Ростова поведение мужчины, пресекшего конфликт детей

Провокационным назвали в школе Ростова поведение мужчины, пресекшего конфликт детей

30 октября 2023, 15:18
Фото: Midjourney
Провокационным назвали в школе Ростова поведение мужчины, пресекшего конфликт детей

Провокационным назвали в школе Ростова поведение мужчины при стычке учеников

Получить официальный комментарий у руководителя школы № 18 в Ростове, возле которой произошел конфликт детей мигрантов с русским мальчиком, RostovGazeta не удалось. Ответивший на звонок сообщил, что директор сегодня занята. Однако в негласной беседе позиция школы по этому вопросу стала ясна.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором группа детей мигрантов возле школы № 18 в Ростове обижала русского мальчика. Перерастание конфликта в драку пресек мужчина. Позже стало известно, что им оказался Артем Лымарь — представитель народного движения «Русская община».

В «Русской общине» заявили, что при разгоне толпы детей, которые забивали одного школьника, не была названа ни одна национальность. Поэтому, по мнению представителей народного движения, речь идет не о межнациональных разногласиях в школе, а об обычном буллинге.

В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
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Получить официальный комментарий у директора школы № 18 не удалосьПолучить официальный комментарий у директора школы № 18 не удалось
Получить официальный комментарий у директора школы № 18 не удалось
Фото: Яндекс.Карты

Получить официальный комментарий у директора школы № 18 не удалось. Однако в негласной беседе, ответивший на звонок по номеру телефона школы, намекнул на свою позицию по данному вопросу.

«Из ничего сделали непонятно, что. Вы видели это видео? Вы считаете, что это видео не провокационное?» — задал вопросы собеседник.

Представитель школы высказал мнение, что от разогнавшего конфликтующих учеников мужчины исходил призыв к раздуванию межнационального конфликта.

«К чему он призывал? Что он говорил? Лучше бы вы с ним пообщались, почему он так говорил», — высказал оппонент свою точку зрения.

Для получения официального комментария от руководства школы, собеседник порекомендовал корреспонденту позвонить завтра, сославшись на то, что сегодня директор занята.

«Может быть вам ответят», — подытожили на другом конце линии.

Ранее RostovGazeta сообщала, что российский политолог Марат Баширов призвал решать проблему с мигрантами после инцидента возле школы в Ростове.

Политолог Баширов призвал решать проблему мигрантов после инцидента в школе Ростова
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