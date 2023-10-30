Ростовчане массово сообщают о сбое в работе Telegram

В Ростове с прошлой ночи наблюдаются проблемы в работе мессенджера Telegram. Приложение не обновляет сообщения, а также не позволяет отправить собственные. Некоторые пользователи жалуются, что отправка занимает более минуты. Также отмечается, что версия приложения на ПК работает практически без сбоев. Мобильной же версией Telegram сейчас пользоваться затруднительно.