Ростовчане массово сообщают о сбое в работе Telegram

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В Ростове с прошлой ночи наблюдаются проблемы в работе мессенджера Telegram. Приложение не обновляет сообщения, а также не позволяет отправить собственные. Некоторые пользователи жалуются, что отправка занимает более минуты. Также отмечается, что версия приложения на ПК работает практически без сбоев. Мобильной же версией Telegram сейчас пользоваться затруднительно.
О сбое в Telegram сообщают и жители Северного Кавказа. Мессенджер практически не работает в Дагестане, Чечне и на Ставрополье. Вероятно, приложение недоступно из-за массовых беспорядков в Махачкале.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о происходящем в республике. Там местные жители ворвались в международный аэропорт Махачкалы после фейковых сообщений о прибытии в город беженцев из Израиля. До этого в республике прошли митинги в поддержку Палестины, где порой высказывали антисемитские лозунги.