Ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Напомним, что вчера в Дагестане — в международном аэропорту Махачкалы, произошли массовые беспорядки. Поводом для них стала информация о прибытии в город рейса из Тель-Авива с еврейскими беженцами.
При этом сообщалось, что рейс из столицы Израиля является регулярным. Причем пользуются им отнюдь не жители Израиля, а россияне.
Ростовский политолог подчеркивает, что однозначно нельзя говорить о том, что произошло в Махачкале. Даже местные эксперты могут по-разному трактовать информацию.
Собеседник высказывает мнение, что вчерашние беспорядки в аэропорту вряд ли связаны с розыском евреев. С большей вероятностью, по его словам, причиной произошедшего стало противостояние местных элит.
«Всю информацию, которая сейчас поступает с Дагестана, необходимо анализировать, рассматривая отдельно каждый вопрос. В Дагестане идет серьезная внутриполитическая борьба главы республики с отдельными местными элитами. Борьба не публичная, она не раскрывается, но проявляется в таких формах», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Спикер подчеркивает, что в Дагестане с периодичностью раз в месяц наблюдаются аресты и задержания, в том числе и мэров городов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за массовых беспорядков Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября.