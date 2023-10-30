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Ростовский политолог назвал причину массового беспорядка в аэропорту Махачкалы

Ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023, 08:14
Фото: Администрация Главы Республики Дагестан
Ростовский политолог назвал причину массового беспорядка в аэропорту Махачкалы

Ростовский политолог Амбросимов назвал причину массовых беспорядков в Махачкале

В Махачкале идут серьезные противостояния нынешнего главы республики с отдельными местными элитами, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что вчера в Дагестане — в международном аэропорту Махачкалы, произошли массовые беспорядки. Поводом для них стала информация о прибытии в город рейса из Тель-Авива с еврейскими беженцами.

При этом сообщалось, что рейс из столицы Израиля является регулярным. Причем пользуются им отнюдь не жители Израиля, а россияне.

Ростовский политолог подчеркивает, что однозначно нельзя говорить о том, что произошло в Махачкале. Даже местные эксперты могут по-разному трактовать информацию.

Собеседник высказывает мнение, что вчерашние беспорядки в аэропорту вряд ли связаны с розыском евреев. С большей вероятностью, по его словам, причиной произошедшего стало противостояние местных элит.

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Ростовский политолог назвал причину массового беспорядка в аэропорту Махачкалы
Видео: Администрация Главы Республики Дагестан

«Всю информацию, которая сейчас поступает с Дагестана, необходимо анализировать, рассматривая отдельно каждый вопрос. В Дагестане идет серьезная внутриполитическая борьба главы республики с отдельными местными элитами. Борьба не публичная, она не раскрывается, но проявляется в таких формах», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Спикер подчеркивает, что в Дагестане с периодичностью раз в месяц наблюдаются аресты и задержания, в том числе и мэров городов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за массовых беспорядков Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября.

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