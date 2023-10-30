Ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

«Всю информацию, которая сейчас поступает с Дагестана, необходимо анализировать, рассматривая отдельно каждый вопрос. В Дагестане идет серьезная внутриполитическая борьба главы республики с отдельными местными элитами. Борьба не публичная, она не раскрывается, но проявляется в таких формах», — отмечает Дмитрий Абросимов.