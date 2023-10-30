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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Очень странную рыбу удалось выловить в реке Дон в Ростовской области

Щуку со страшной загадочной болезнью выловили рыбаки в реке Дон в Ростове

30 октября 2023, 09:03
Фото: Midjourney
Очень странную рыбу удалось выловить в реке Дон в Ростовской области

Рыбу со странными розовыми наростами выловили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону удалось поймать щуку, у которой оказались необычные наросты, сообщили местные жители в Telegram.

Местные рыбаки традиционно пришли на реку Дон, чтобы вернуться домой с уловом. Одному из них повезло поймать большую щуку, но радоваться было рано, так как ее состояние вызвало сомнения.

У рыбы оказались круглые наросты, напоминающие болезнь. Будет ли рыбак теперь готовить эту щуку и понесет ли ее домой, остается загадкой.

Он сфотографировал ее и разместил снимки в Интернете.

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У рыбы оказались круглые наросты, напоминающие болезнь. Будет ли рыбак теперь готовить эту щуку и понесет ли ее домой, остается загадкой.У рыбы оказались круглые наросты, напоминающие болезнь. Будет ли рыбак теперь готовить эту щуку и понесет ли ее домой, остается загадкой.
У рыбы оказались круглые наросты, напоминающие болезнь. Будет ли рыбак теперь готовить эту щуку и понесет ли ее домой, остается загадкой.
Фото: /t.me/rostovrnd

Добавим, что это не первый необычный случай во время рыбной ловли в регионе. До этого в Ростове-на-Дону выловили рыбу, которая считалась вымершей.

До этого ученый рассказал, какая рыба появится в Азовском море.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азовское море#Болезнь#Telegram#Рыба#Последние новости Ростова на сегодня#Ученый
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