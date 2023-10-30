Щуку со страшной загадочной болезнью выловили рыбаки в реке Дон в Ростове

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Местные рыбаки традиционно пришли на реку Дон, чтобы вернуться домой с уловом. Одному из них повезло поймать большую щуку, но радоваться было рано, так как ее состояние вызвало сомнения.
У рыбы оказались круглые наросты, напоминающие болезнь. Будет ли рыбак теперь готовить эту щуку и понесет ли ее домой, остается загадкой.
Он сфотографировал ее и разместил снимки в Интернете.
Добавим, что это не первый необычный случай во время рыбной ловли в регионе. До этого в Ростове-на-Дону выловили рыбу, которая считалась вымершей.
До этого ученый рассказал, какая рыба появится в Азовском море.